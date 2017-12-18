До конца работы городской свалки Челябинска осталось меньше двух недель

18/12/2017 - 14:30 Городская свалка в Челябинске, как действующий объект, доживает последние дни. С 1 января 2018 года ее официально закроют.

Бюджетным организациям уже сейчас предложено вывозить мусор на два новых полигона – в Полетаево и Копейске. А для возмещения расходов, связанных с увеличением километража, в администрации Челябинска предусмотрена денежная компенсация.

«Вывоз отходов на городскую свалку необходимо поэтапно сокращать. Чтобы компенсировать бюджетникам вывоз мусора в Полетаево, мы выделили 5 млн. рублей», – сообщил глава Челябинска Евгений Тефтелев.

В пятницу, 15 декабря, Министерство тарифного регулирования утвердило тариф на размещение отходов на полигоне в Полетаево. А тариф на вывоз ТКО, который осуществляет «Горэкоцентр» будет определен в ближайшие дни.

При этом в городе до сих пор не определен региональный оператор – организация, которая в полном объеме возьмет на себя все вопросы, связанные с вывозом и утилизацией ТБО, вплоть до полного устранения существующих свалок.

«Конкурс по выбору регоператора будет объявлен в ближайшее время. До начала его работы договоры между «Горэкоцентром» и организациями на вывоз мусора на городскую свалку будут действительны. А новые уже не заключаются», – рассказал начальник Управления экологии природопользования Евгений Крехтунов.

По данным Минэкологии региона, к 2019 году предусмотрено завершение проектных работ по рекультивации нынешней городской свалки и начало первого, технического, этапа рекультивации. Полное окончание этого процесса в пяти городах области запланировано на 2025 год. Общая площадь восстановленных земель составит 112 тыс. га.

«На сегодняшний день регион создает около 900 тыс. тонн отходов в год. Чтобы снизить негативное воздействие на природу в рамках подпрограммы «Организация системы обращения с отходами на территории Челябинской области» предусмотрено увеличить число объектов, предназначенных для утилизации, обезвреживания и захоронения ТКО с 14 до 34», – рассказали в Минэкологии.

На эти цели в рамках подпрограммы заложено 7,37 млрд. рублей.