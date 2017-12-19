Челябинец написал жалобу в прокуратуру на «депутата-вандала»

19/12/2017 - 13:40 Житель Челябинска ищет помощи у прокуратуры в конфликте с районным депутатом. Он обвиняет народного избранника в порче чужого имущества и требует возмещения ущерба.

Недавно на дверях подъездов нескольких домов по улицам Калинина и Набережной над домофоном появились таблички с фамилией депутата Виталия Векозина и телефоном его общественной приемной. Это и возмутило жильцов.

«Мы поставили дверь за свой счет. Это наша собственность. И вдруг без нашего спроса кто-то привинтил к ней свои таблички. Вандализм какой-то! Пусть даже это и депутат, который по определению должен защищать интересы жильцов», – рассказал председатель совета дома №5-б по улице Калинина Александр Окунев.

Что делать с депутатской пропагандой Александр не знает. Если таблички снять, в дверях останутся отверстия от саморезов. Целостность конструкции нарушится, в дыры попадет влага, и дверь начнет ржаветь. Тогда мужчина написал заявление в прокуратуру Калининского района.

«Возмущает пренебрежение депутата к чужой собственности. Его представители повредили металлические двери, прикрутили данные таблички. С собственниками жилых помещений, советом дома и управляющей организацией их монтаж не согласовывался. Прошу принять меры к депутату Калининского района, обязать его восстановить двери», – говорится в тексте заявления.

Юристы подтвердили, что дверь подъезда – это общедомовая собственность, т.е. принадлежит всем жильцам. И без их согласия никто не вправе ничего с ней делать: ни клеить объявления, ни прикручивать капитальные таблички.

«Налицо явное нарушение статьи 7.17 КоАП «Умышленное повреждение чужого имущества без причинения значительного ущерба». Она предусматривает штраф от 300 до 500 рублей. Кроме того собственники могут подать гражданский иск в суд о возмещении ущерба», – пояснил юрист компании «Арте» Алексей Хрипко.

По его словам, все будет зависеть от позиции судьи. Вандалом депутата назвать нельзя, т.к. это уже уголовная статья, которая предполагает значительные повреждения и, вдобавок, явное неуважение к обществу. А вот на возмещение ущерба жильцы рассчитывать смогут. Если судья такой ущерб усмотрит.

В приемной депутата Векозина ситуацию вокруг табличек на дверях назвали странной, а ажиотаж – надуманным.

«Многие жители, в первую очередь пенсионеры, не имеют доступа в интернет, а как обратиться к своему депутату не знают. Вот и попросили установить таблички с номером телефона. Чтобы он всегда был перед глазами. Виталий Векозин обратился с этим предложением в Совет депутатов, где ему дали «добро». Он на свои деньги изготовил таблички и нанял подрядчика, который произвел монтаж. Сделали благое дело, а нарвались на неприятие», – рассказал помощник депутата Александр Юрин.

По мнению представителя Векозина, в данном случае согласия жильцов не требовалось: таблички носят информационный характер, а не рекламный. И подобной информацией с указанием контактов различных общественных приемных увешан весь город.

Недовольному жильцу предложили прийти в приемную Виталия Векозина, подтвердить свои полномочия, объяснить претензии и вместе урегулировать вопрос.