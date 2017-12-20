ООО «Транслом»: видео с сжиганием вагонов – это происки конкурентов

20/12/2017 - 12:39 Руководство челябинского филиала компании ООО «Транслом» прокомментировало появившееся в сети видео со сжиганием списанных вагонов. "Это вброс конкурентов, которые хотят на нас списать неприятные запахи в воздухе", - пояснил сегодня, 20 декабря, агентству "Урал-пресс-информ" руководитель обособленного структурного подразделения ООО "Транслом" Евгений Казанцев.

«Мы действительно утилизируем старые вагоны, но делаем это все в рамках закона. У нас были проверки, никаких замечаний выявлено не было проверяющими структурами. Прокуратура проверяла. Тот, кто снял это видео, – это конкуренты. Нас просто так обвинили. Что делает любой из нас, когда видит пожар? В пожарную звонит. Это все для того, чтобы нас обвинить в плохом воздухе в Челябинске», - сказал Евгений Казанцев.

Очередной экологический скандал в Челябинске разразился вчера, 19 декабря. В интернете появилось видео, как на железной дороге жгут вагоны. Из-за этого целые районы заволокло едким дымом. Пластик с утеплителем хорошо горит. Можно только представить, что при этом выделяется в воздух. А металл впоследствии сдают на лом. Продолжается эта напасть уже несколько дней.

В ОАО «РЖД» официально прокомментировали, что компании ООО «Транслом». было запрещено утилизировать вагоны на инфраструктуре ОАО «РЖД».

Депутат Государственной Думы Владимир Бурматов требует наказать эту фирму. Депутатские запросы уже отправлены в МЧС, полицию, прокуратуру и Росприроднадзор. Народный избранник просит провести проверку сообщений о том, что в районе челябинского вокзала производится незаконная утилизация пассажирских вагонов.