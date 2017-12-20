Рабочий из Челябинска требует миллион рублей за изуродованные руки

20/12/2017 - 14:20 Рабочий одного из предприятий Челябинска намерен отсудить у работодателя 1 миллион рублей. Причиной иска стала производственная травма, в результате которой он чуть не потерял кисти обеих рук.

История тянется с конца июня 2015 года. 18-летний Антон Денисенко устроился разнорабочим в компанию по производству пластиковой упаковки, на которой к моменту ЧП проработал меньше месяца. 28 июня Антон собирал упаковки с готовой продукцией с этикеточного станка и ставил их на поддоны. Однако старший машинист экструдера попросил парня помочь ему в запуске агрегата, так как второй машинист накануне уволился.

Экструдер – это станок для производства полимерной пленки. В него засыпаются пластиковые гранулы, затем они плавятся и превращаются в пленку, которая наматывается на вал. В процессе сырье проходит через три каландра – вращающихся вала, формирующих толщину и ширину пленки. Старший машинист встал с одного края экструдера и стал подавать пленку на валы. Денисенко с другой стороны каландров принимал готовый материал.

«Подав пленку на третий каландр, старший машинист увидел, что с ней вышла перчатка Денисенко. Следом из-за каландра появился Денисенко с поврежденными руками. Старший машинист незамедлительно отключил экструдер и повез разнорабочего на личном автомобиле в травмпункт ГКБ№5», – говорится в материалах следственной проверки.

У находящегося в болевом шоке парня оказались раздробленными кисти рук. Вскоре несколько пальцев пришлось ампутировать. Не имея навыков работы на экструдере, Антон неправильно схватился за пленку, к ней прилипла перчатка и затащила руки под вращающиеся валы.

Происшествие признали несчастным случаем на производстве. Из акта следует, что его причиной стала «неудовлетворительная организация производства». Установили виновных – это старший машинист, который не имел права привлекать к работе на экструдере человека без навыков. И старший оператор-упаковщик, которая дала задание привлечь Денисенко к работе.

Следственный отдел по Советскому району Челябинска провел проверку инцидента по статье 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда», но в возбуждении уголовного дела на его виновников отказал. Следователи посчитали, что разнорабочий виноват сам.

Около года Антон Денисенко провел в больницах. Медики сделали чудо, сохранив ему пальцы на правой кисти, хотя и без кончиков, и три пальца на левой. По медицинскому заключению, парень потерял 40% трудоспособности, и ему дали III группу инвалидности. Но через год сняли. Тогда Антон обратился к юристам. Те потребовали следователей провести повторную проверку, но получили очередной отказ в возбуждении уголовного дела.

«Мы изучили все материалы проверок. Основания носят формальный характер, это просто отписки, – рассказала юрист компании «Арте» Татьяна Чеховских. – Тогда мы обратились лично к руководителю Следственного управления СК РФ по Челябинской области Денису Чернятьеву. Тот просмотрел материалы и пришел к выводу, что постановление об отказе в возбуждении уголовного дела необходимо отменить. Такое решение должно последовать уже в ближайшие дни».

По словам юриста, предприятие единовременно выплатило пострадавшему 30 тысяч рублей, которых не хватил даже на часть расходов на лекарства. Финансовый вопрос с работодателем сторона потерпевшего попыталась решить «полюбовно», в досудебном порядке, но работодатель на контакт не пошел.

Поэтому теперь юристы собираются потребовать с работодателя один миллион рублей. Эта сумма складывается из компенсации морального вреда и утраченной зарплаты.

В Федерации профсоюзов Челябинской области напоминают: если произошел тяжелый или групповой несчастный случай, то работодатель обязан сообщить о нем в Гострудинспекцию, прокуратуру, местную администрацию, профсоюзы и другие организации.

Каждый конкретный случай расследует комиссия из трех человек. При тяжелых травмах и смерти в нее входит представители местной или областной администрации, Федерации профсоюзов и страховщика. Возглавляет такую комиссию государственный инспектор труда. Срок расследования – до 15 дней, однако если нужна дополнительная проверка или получение соответствующих заключений, то срок расследования могут продлить на тот же период.

Если работодатель скрыл факт несчастного случая, ему грозит максимальный штраф на 10 тыс. рублей.

Подробнее, как защитить свои права в подобных случаях, можно прочитать на профсоюзном стенде здесь.