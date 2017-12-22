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Результаты независимого экологического аудита на ЧМК и Мечел-Кокс станут известны в январе 2018 года

 

22/12/2017 - 12:03 Результаты независимого экологического аудита на Челябинском металлургическом комбинате (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») и ООО «Мечел-Кокс» будут готовы в январе 2018 года.

А к первому февраля губернатору Борису Дубровскому будет представлен проект соглашения между правительством Челябинской области и ПАО «Мечел» о взаимодействии в сфере экологии.

Такие договоренности были достигнуты на первом заседании межведомственной рабочей группы. Как уже сообщало агентство, аудит проводится по инициативе руководства ПАО «Мечел». Как отметил заместитель губернатора Челябинской области, руководитель рабочей группы Руслан Гаттаров, в Российской Федерации еще не было такой практики, когда руководство крупнейшего производства самостоятельно предлагает подобные шаги решения экологических проблем.

Как сообщает пресс-служба губернатора, компанию, которая проведет аудит, выберут общественники, эко-активисты и члены рабочей группы. По словам Руслана Гаттарова, все процедуры аудита будут проходить публично.

Член рабочей группы, депутат Государственной Думы РФ, председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов намерен в январе приехать на предприятие, встретиться с представителями общественных организаций, экспертами и экологами для того, чтобы лично убедиться, как проходит аудит.

Как уже сообщало агентство, 14 декабря губернатор Челябинской области Борис Дубровский и председатель совета директоров ПАО «Мечел» Игорь Зюзин договорились о подписании соглашениямежду правительством области и Мечел. По словам генерального директора ПАО «Мечел» Олега Коржова, на предприятии понимают, что в Челябинске сложная ситуация с экологией, и поэтому было принято решение подписать с правительством области соглашение. Предприятие добровольно примет на себя повышенные обязательства по сравнению с теми, которые прописаны в законодательстве. «Мы хотим стать самой открытой компанией в решении вопросов экологии и готовы привлекать общественность, показывать проекты, которые намерены реализовать. Самое главное – это конечный результат», – пояснил Олег Коржов.

Следующее заседание рабочей группы состоится во второй декаде января 2018 года.

Любовь Юрина
 
 
domru.ru

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