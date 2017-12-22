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Виновата Госдума! В Минэкологии Челябинской области причиной смога назвали повышенные нормативы выбросов

 

22/12/2017 - 16:13 В Челябинске людям невозможно дышать из-за вредных выбросов промпредприятий и автомобилей. Сегодня, 22 декабря, на пресс-конференции в минэкологии Челябинской области назвали причины ухудшившейся экологической ситуации: они кроются в повышенных нормативах на выбросы, которые в Госдуме никак не могут пересмотреть.

Почему лет 20-30 назад, когда заводов в Челябинске было больше,  воздух оставался чистым? Почему сейчас, когда предприятия заявляют о сокращении выбросов, дышать людям становится все труднее? По словам замминистра экологии Андрея Новоселова, все дело в завышенных нормативах выбросов.

Сейчас суммарно все предприятия Челябинской области выбрасывают в воздух около 600 тысяч тонн вредных веществ в год, в Челябинске – 145 тысяч тонн. При этом разрешенные нормативы по региону составляют 1,2 миллиона, по областному центру – 300 тысяч тонн.

«То есть предприятия имеют законное право, не боясь применения к ним санкций, выбросить в воздух весь этот объем вредных веществ. Сколько они выбросят по факту –  зависит от экономической ситуации. Такое положение вещей мы хотим изменить, потому что даже те объемы, которые выбрасываются сейчас, приводят к высокому загрязнению воздуха. Достаточно одного крупного предприятия, которое выбросит всю разрешенную ему норму, чтобы в Челябинске не осталось ни одного места с чистым воздухом»,– рассказал замминистра экологии Андрей Новоселов.

В ведомстве считают, что необходимо снижать нормативы выбросов. С такой инициативой, адресованной Госдуме РФ, выступил губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Однако до сих пор это предложение находится в стадии законопроекта, и когда Госдума его примет – неизвестно.

Другим решением проблемы может стать вывод предприятий за черту города. Однако  это нереально, волевым решением это не сделаешь, так как у каждого предприятия есть свои экономические интересы.

«Надо поставить их в жесткие экономические рамки. У них должен быть выбор, что выгоднее – вынести производство за город или остаться здесь, но платить достаточно серьезно», – отметила министр экологии Ирина Гладкова.

За последнее время ее ведомство зарегистрировало около 5 тысяч обращений граждан. Тогда как, к примеру, в 2011 году, когда в Челябинске произошла утечка брома, их было в 10 раз меньше.

Однако даже если по волшебной палочке вдруг остановить все предприятия до единого, чище не станет, уверены в минэкологии. Виноваты автомобили, количество которых за последние 30 лет увеличилось почти втрое и продолжает расти. И если в ситуации с предприятиями решение экологической проблемы теоретически возможно, то вопрос с машинными выбросами кажется неразрешимым.

Сергей Подолий
 
 
domru.ru

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