В Челябинске ждут правозащитников от президента, надеясь на завтрашнее НМУ

25/12/2017 - 15:21 Члены Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ (СПЧ) Иван Засурский и Сергей Цыпленков завтра, 26 декабря, приедут в Челябинск, чтобы принять участие во втором заседании рабочей группы по вопросу реализации проекта строительства Томинского горно-обогатительного комбината (проект Русской медной компании в Челябинской области).

Челябинцы с нетерпением ждут правозащитников от главы государства. «Надеюсь на завтрашнее НМУ, чтоб Засурский И.И. оценил не только запах гари, но запах химии пронзающие глаза и горло», - написала Наталья Гаврилова. «Происходит что-то страшное. Каждый день начинает затягивать дымом и смогом на глазах! Не успеваешь приходить в себя», - отмечает Людмила Игнатьева.

Напомним, первое заседание началось с попытки представителей движения «Стоп ГОК» изменить повестку (она, по словам очевидцев, была откорректирована в последний момент Общественной палатой без согласования с активистами движения). Но модератор встречи, председатель Общественной палаты области Олег Дубровин не согласился ничего менять. Тогда активисты «Стоп ГОК» в знак протеста покинули зал заседаний на время выступления представителей РМК и других докладчиков.

Завтра в заседании рабочей группы примут участие, помимо членов СПЧ, представители общественных экологических организаций, федеральных ведомств и региональных министерств.

Как сообщили агентству в региональной Общественной палате, которая организовывает мероприятие, повестка второго заседания пока окончательно не утверждена. Еще продолжают принимать предложения от участников. «Участники рабочей группы завершат детальное изучение рисков, связанных с загрязнением атмосферного воздуха, и начнут обсуждение возможного влияния промышленного объекта на водные ресурсы региона», - уточнили в ОП региона.

Заседание начнется в 13 часов в конференц-зале Южно-Уральского государственного аграрного университета (г. Челябинск, пр. Ленина, 75). Будет организована прямая трансляция.

Как уже сообщало агентство, рабочая группа была создана по распоряжению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского после звонка президента Владимира Путина активисту движения «Стоп ГОК», протестующего против реализации против разработки Томинского месторождения медно-порфировых руд недалеко от Челябинска.