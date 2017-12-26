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Иван Засурский: Челябинцы, как вы довели ситуацию до такого, что у вас на улицах воняет?

 

26/12/2017 - 18:15 Председатель комитета по общественному контролю Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ (СПЧ) Иван Засурский отметил неудовлетворительное качество атмосферного воздуха в Челябинске и призвал создать в регионе реальную систему мониторинга, чтобы выявить истинные источники загрязнения.

Об этом член СПЧ заявил 26 декабря в Челябинске в ходе второго заседания рабочей группы по вопросу реализации проекта строительства Томинского горно-обогатительного комбината.

Часть жителей региона активно протестует против строительства Томинского ГОКа, мотивируя это тем, что предприятие ухудшит и так непростую ситуацию с экологией в области. Однако, правозащитник, признавая существующие в регионе проблемы с качеством атмосферного воздуха и возможный негативный вклад ГОКа, считает, что не нужно зацикливаться только на одном предприятии, а надо найти всех нарушителей.

«Как вы довели ситуацию до такого уровня, что на улицах у вас воняет? Это стыдно! Это отвратительно», - обратился к собравшимся Иван Засурский. Он предложил организовать в области реальную систему мониторинга, которая позволит выявить истинные источники загрязнения.

Член СПЧ пожелал, чтобы в новом году в Челябинске перестало вонять. «Возможно ли это», - задал вопрос правозащитник, но пока ответа на свой вопрос не получил. Он пообещал, что в следующем году еще раз приедет в Челябинск, чтобы принять участие в заседании рабочей группы. По его мнению, полезно обсуждать эти темы в открытом режиме, но нужно искать комплексный подход в решении вопроса.

В Челябинск также приехал еще один член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ Сергей Цыпленко. Он отметил, что Иван Засурский тактично не стал уточнять в своем пожелании, в каком году у южноуральцем перестанет вонять. «Я наивно пожелаю – в 2018 году», - сказал правозащитник. Он вспомнил, что в ноябре в Челябинск приезжали Советник президента РФ, председатель СПЧ Михаил Федотов и Иван Засурский и обсудили проблемы экологии с представителями исполнительной власти Челябинской области и РМК. На встрече были заданы семь вопросов представителям РМК и сегодня Сергей Цыпленко хотел услышать на них ответы. Часть ответов он получил. Так прозвучал вопрос: «Если проект по рекультивации угольного разреза Коркинский не пройдет экспертизу, тогда что?». Представитель РМК пояснил, что экологическая экспертиза выдает заключение с замечаниями. Их устраняют. И потом новый заход на экспертизу и так далее. Все это будет длиться бесконечно. И когда же начнется рекультивация разреза и за чей счет и каким способом? Эти вопросы пока остаются открытыми.

Любовь Юрина
 
 
domru.ru
 

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