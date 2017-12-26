 

Челябинск - новости города и Челябинской области

В избранное
Сделать стартовой
Вход
Об агентстве Контакты Реклама
Погода в Челябинске
Рваные облака, туман, небольшой снег
-13 °C
  • Рваные облака, туман, небольшой снег
  • Ветер: ЗСЗ, 2 м/с
  • Давление: 748 мм рт.ст.
  • Отн. Влажность: 92 %
Карта региона
 
Rambler's Top100
Иван Засурский: Челябинцы, как вы довели ситуацию до такого, что у вас на улицах воняет?
Иван Засурский: Челябинцы, как вы довели ситуацию до такого, что у вас на улицах воняет?
В Челябинской области выяснят, как выбросы влияют на здоровье жителей
Ученые выяснят, как выбросы влияют на здоровье южноуральцев
В Челябинской области тунеядцы не смогут получать пособия на своих детей. Фото Валерия Иванова
В Челябинской области тунеядцы не смогут получать пособия на своих детей
Виновата Госдума! В Минэкологии Челябинской области причиной смога назвали повышенные нормативы выбросов
Виновата Госдума! В Минэкологии Челябинской области причиной смога назвали повышенные нормативы выбросов
 

Московских правозащитников в Челябинске встречают НМУ первой степени

 

26/12/2017 - 11:23 Неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, продлятся в Челябинске до вечера вторника, 26 декабря.

Об НМУ первой степени опасности, сохраняющиеся в областном центре с 11 декабря, предупреждает Челябинский Гидрометцентр.

Активисты «Стоп ГОК» надеялись, что неблагоприятные метеоусловия сохранятся в Челябинске до приезда членов Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ивана Засурского и Сергея Цыпленко. Общественники надеются, что московские правозащитники, вдохнув полной грудью челябинский воздух, смогут в полной мере оценить ситуацию с атмосферным воздухом. «Но, может, снизят выбросы - все-таки представители президента… Когда они приезжали на митинг- выбросы снижали однозначно. И то Засурский был в шоке от нашего "освеженного" воздуха», - пишет Людмила Игнатьева. Некоторые горожане отмечают, что прошедшей ночью было полегче дышать, даже квартиры удалось немного проветрить.

Члены СПЧ примут участие во втором заседании рабочей группы по вопросу реализации проекта строительства Томинского горно-обогатительного комбината (проект Русской медной компании в Челябинской области).

По мнению Анны Ахлюстиной, на заседании должны прийти и представители министерства здравоохранения области. «Как они смотрят на эту ситуацию? Где охрана нашего здоровья? – задает вопросы челябинка и отмечает. - Кашель уже просто не проходит. Ни у меня, ни у ребенка».

Любовь Юрина
 
 
domru.ru
 

Разделы

ticker
Агро+
Интервью
Статьи
Крупным планом
Есть мнение

Сюжеты

Метро в Челябинске
Экология
Владимир Путин в Челябинской области
Бюджет
Общественный транспорт Челябинска
Челябинск минирование

О нас

Читайте новости:

 

© 2016
Сайт разработан
andribas

© 1997-2016 Региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"
Эл №ФС77-52356 от 22.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Адрес редакции: г. Челябинск, ул. Монакова, д. 33, офис 2
Телефоны: (351) 237-29-26, 260-51-33, 237-15-35. Email: maineditor@uralpress.ru
По вопросам рекламы обращаться: rek@uralpress.ru

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки не закрытой от поисковых систем.

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности, если такая информация содержится в комментариях читателей.

Рейтинг@Mail.ru

 Яндекс цитирования