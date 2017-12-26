Московских правозащитников в Челябинске встречают НМУ первой степени

Об НМУ первой степени опасности, сохраняющиеся в областном центре с 11 декабря, предупреждает Челябинский Гидрометцентр.

Активисты «Стоп ГОК» надеялись, что неблагоприятные метеоусловия сохранятся в Челябинске до приезда членов Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ивана Засурского и Сергея Цыпленко. Общественники надеются, что московские правозащитники, вдохнув полной грудью челябинский воздух, смогут в полной мере оценить ситуацию с атмосферным воздухом. «Но, может, снизят выбросы - все-таки представители президента… Когда они приезжали на митинг- выбросы снижали однозначно. И то Засурский был в шоке от нашего "освеженного" воздуха», - пишет Людмила Игнатьева. Некоторые горожане отмечают, что прошедшей ночью было полегче дышать, даже квартиры удалось немного проветрить.

Члены СПЧ примут участие во втором заседании рабочей группы по вопросу реализации проекта строительства Томинского горно-обогатительного комбината (проект Русской медной компании в Челябинской области).

По мнению Анны Ахлюстиной, на заседании должны прийти и представители министерства здравоохранения области. «Как они смотрят на эту ситуацию? Где охрана нашего здоровья? – задает вопросы челябинка и отмечает. - Кашель уже просто не проходит. Ни у меня, ни у ребенка».