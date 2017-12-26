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Ученые выяснят, как выбросы влияют на здоровье южноуральцев

 

26/12/2017 - 15:30 В Челябинской области проведут исследования влияния загрязненного атмосферного воздуха на здоровье жителей региона и, прежде всего, областного центра.

Такое решение принято региональными властями в связи с участившимися жалобами жителей на ухудшение самочувствия в периоды неблагоприятных метеорологических условий.

Как рассказал министр здравоохранения Сергей Кремлев, в ближайшее время будет объявлен конкурс на проведения исследования. Ученых попросят определить степень влияния, чтобы оценить важность проблемы.

Необходимые средства на эти цели уже заложены в региональном бюджете на 2018 год. Министр не стал уточнять конкретный размер финансирования, лишь заверив, что все запрошенные деньги будут выделены.

Как уже сообщало агентство, сегодня в Челябинск приехали члены Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ (СПЧ) для участия во втором заседании рабочей группы по вопросу реализации проекта строительства Томинского горно-обогатительного комбината (проект Русской медной компании в Челябинской области). На заседание хотят пригласить и представителей министерства здравоохранения области, чтобы они дали свою оценку, как НМУ влияют на здоровье горожан.

Сергей Кремлев отметил, что пока невозможно объективно оценить степень влияния выбросов на самочувствие горожан. Тем более, что большая часть людей, почувствовавших ухудшение своего состояния в такие периоды, предпочитают лечиться самостоятельно, не обращаясь к медикам за помощью. Власти решили обратиться к ученым, чтобы они сказали свое веское слово по этому вопросу.

Любовь Юрина
 
 
domru.ru
 

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