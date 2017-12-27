Кремлев: Челябинская область в демографической яме. Рожать некому

27/12/2017 - 17:46 Челябинская область, как и большинство регионов России, оказалась в демографической яме. За 11 месяцев 2017 года в регионе появилось на свет 37 тысяч 300 детей. Число родов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось на 5 тысяч 764 родов. «Мы в демографической яме», - констатировал министр здравоохранения области Сергей Кремлев и добавил, что падение рождаемости отмечается практически во всех субъектах страны, за исключением 4-5 регионов.

По словам министра, медики в области ведут борьбу за каждого ребенка. С открытием нового областного перинатального центра завершилось формирование трёхуровневой системы оказания акушерской помощи. В 2017 году в центре родилось около пяти тысяч детей, из них более 700 малышей появились на свет раньше срока. Благодаря выстроенной системе маршрутизации в этом году всего шесть детей с массой тела менее полутора килограммов родились в роддомах области, все остальные дети - в перинатальном центре, где созданы все условия для выхаживания маленьких новорожденных.

«Маршрутизация будет продолжена», - заверил министр и призвал женщин не отказываться от предложений рожать в ОПЦ. «Не часто такое счастье выпадает. Если врачи приняли такое решение, то надо их слушать», - считает Сергей Кремлев. По его словам, в области есть печальные случаи, когда женщина, отказавшись ехать в Челябинск, теряла ребенка. «Рожать надо в лучших учреждениях!», - призвал министр.

Сергей Кремлёв также отметил, что в области сокращается число абортов (на 2,5 тысячи уменьшилось за последние три года). Развиваются репродуктивные технологии. За год родилось около 900 детей после ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение). «Около 30% от тех, кто прошел процедуру, доходят до роддома», - уточнил министр. В среднем на учёте по бесплодию стоит 2700 женщин, а процедур ЭКО ежегодно проводится порядка 2900.

Но из демографической ямы только усилиями медицинских работников не выбраться. «Рожать некому, - обеспокоен Сергей Кремлев. - Сейчас на первое место вышли вторые роды». Женщин, которые рожают первенца, гораздо меньше чем тех, кто рожает второго ребенка. Далее по численности идут те, кто приходит в роддом за третьим и четвёртым ребёнком.

Демографические проблемы вызваны объективными причинами: произошло наложение друг на друга глубоких демографических спадов: спад во время Великой Отечественной войны (1943-1944 годов) и примерно такой же спад в середине 1990-х годов, объяснял президент.

Правительство РФ, понимая серьезность ситуации, предпринимает дополнительные меры для улучшения демографической ситуации. С нового года вводятся ежемесячные выплаты за первенца, действие программы материнского капитала продлено до 2021 года. Вводится новый вид пособия на третьего и последующего детей, рожденных после 31 декабря 2017 года. В «демографическом пакете» президента Владимира Путина также специальная программа ипотечного кредитования для семей, где рождается второй или третий ребенок, ликвидация очередей в яслях для детей от двух месяцев до трех лет.