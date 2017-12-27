Правозащитники СПЧ, надышавшись выбросами в Челябинске, потребовали комплексной оценки экологических рисков Томинского ГОКа

27/12/2017 - 15:45 Представители СПЧ при президенте России едва не задохнулись в Челябинске, приехав на обсуждение вопроса по строительству Томинского ГОКа и ощутив все прелести челябинского воздуха, приправленного выбросами промпредприятий. Другие эксперты посоветовали жителям областного центра эвакуироваться в Карабаш – там якобы воздух чище.

Вчера, 26 декабря, в Челябинске состоялось второе заседание рабочей группы по вопросу строительства Томинского горно-обогатительного комбината. В нем приняли участие представители общественных организаций экологической направленности, АО «Русская медная компания», профильных министерств и ведомств, а также Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ.

Участники рабочей группы завершают детальное изучение рисков, связанных с загрязнением атмосферного воздуха, и намерены были обсудить возможное влияние нового промышленного объекта на водные ресурсы региона.

Тон разговору задал журналист Тимофей Баженов. Он отметил, что Томинский ГОК еще не построен, а экологическая ситуация в Челябинске просто катастрофическая и намного хуже, чем, по его мнению, в Карабаше. И посоветовал жителям областного центра эвакуироваться из Челябинска в Карабаш.

«В этом городе жить нельзя. Вам надо эвакуироваться из Челябинска в Карабаш. Есть сравнительные данные по загрязнению в этих городах. Индекс качества воздуха в Карабаше - 78. Это приемлемое значение, а в Челябинске – 388. Это - опасное. И это еще ГОК у вас не построили,- отметил Тимофей Баженов.

Согласно данным опроса, 73 процента жителей Челябинска против строительства Томинского ГОКа.

«Строительство нового «грязного» предприятия в Челябинской области просто невозможно. Говорить, что воздействие ГОКа на окружающую среду будет минимальным – это фальсификация фактов,- отметил активист движения «СТОП ГОК» Сергей Белогорохов.

Сергей Белогорохов, оперируя цифрами, рассказал, что будет в Челябинске, если заработает Томинский ГОК. Он озвучил последствия медной деятельности уже существующих предприятий Челябинской области.

В Челябинской области основными причинами смертности населения являются болезни кровообращения и новообразования, а дети страдают от болезней органов дыхания.

Так, в Карабаше исследования волос детей показали высокое содержание свинца, мышьяка, кадмия.

«В составляющих первичной руды Томинского ГОКа есть марганец, сера, мышьяк, медь, кадмий, кобальт. Даже если мы возьмем мышьяк, мы получим 800 тонн в год, которые мы собираемся сваливать в Коркинский разрез. А для того, чтобы уничтожить Челябинск, достаточно 500 килограммов. Выбросы тяжелых металлов будут распространяться на 20 километров от ГОКа»,- отметил Белогорохов.

На защиту Томинского ГОКа встал представитель Общественной палаты Сергей Гордеев. Он отметил, что в Челябинской области в атмосфере в год выбрасывается порядка 700 тысяч тонн загрязняющих веществ. На долю будущего ГОКа придется не больше тысячи.

«Причинно-следственной связи между смогом в Челябинске и Томинский ГОКом быть не может. В Челябинске достаточно других точек загрязнений воздуха, особенно «левых», вот с ними и нужно бороться», -отметил общественник.

Эколог Олег Магазов попытался перевести разговор из экологической плоскости в экономическую. Он посчитал, что обсуждать аспекты экологии нет смысла, пока представители РМК не докажут экономическую обоснованность строительства Томинского ГОКа.

«Именно экономический эффект стоит первым пунктом. Мы уже слышали про рабочие места, импортозамещение, налоги. Любое предприятие дает нам все это. Они должны нам доказать, что проект Томинского ГОКа важен для государства, тогда можно говорить об экологических рисках. Если мы не увидим обоснования, то зачем нам такое предприятие,- сказал Олег Магазов.

По сути, реализация проекта Томинского ГОКа должна позволить сбалансировать мощности по добыче медной руды и стабилизировать работу металлургических заводов Урала. Планируется, что на Томинском ГОКе будут работать порядка 2,5 тысячи человек при средней зарплате в 46 тысяч рублей.

«Приоритет должен быть не экономический, а конституционный. У каждого из нас есть право на чистый воздух. ГОК планируют расположить рядом с населенными пунктами, вблизи единственного источника водоснабжения миллионного города. Это большой риск. Могут быть аварии. Томинский ГОК – это не промышленный объект. Это временное технологическое сооружения для переработки руды. И рабочие места там временные. ГОК проработает от силы 18-19 лет, а после него останется загаженная территория, токсичные отходы и хвостохранилища»,- отметил журналист Сергей Котейкин.

К тому же, отметили экологи, в Томинских рудах есть ртуть. Вопрос их исследования также был поднят на заседании рабочей группы. Самые главные претензии общественников свелись к тому, что их, к примеру, до сих пор не пустили на Михеевский ГОК, чтобы взять пробы и убедиться в экологической безопасности подобного Томинскому ГОКу предприятия.

«Мы передаем пробу аккредитованной лаборатории. Она проводит анализы согласно методике, выдерживая все необходимые периоды биотестирования. Если есть необходимость, мы можем пригласить представителей данной лаборатории, если не хватает специалистов по методической базе»,- сообщила вице-президент по экологической и промышленной безопасности “РМК” Наталия Гончар.

Насколько рискован вариант проекта рекультивации Коркинского разреза с использованием материалов ГОКа? Какой будет суммарный ущерб от изъятия земель под ГОК и загрязнения окружающей среды? Когда вернут Сосновскому району землю под лесами, которую раньше хотели использовать под хвостохранилище? Вопросов к представителям РМК были десятки.

Присутствующие на заседании представители Совета по правам человека при президенте России Иван Засурский и Сергей Цыпленков отметили, что общение экологов, общественников и представителей РМК стало более конструктивным.

«Извините, челябинцы, вы собрались поговорить о ГОКе, но почему вы только о нем говорите? Почему только о новом потенциально возможном загрязнителе? У вас же просто воняет. У вас столько предприятий, которые загрязняют атмосферу. Как вы довели ситуацию до такого ужаса? Как же так? Грех вам не заняться решением экологических проблем. Почему вы предлагаете датчики контроля устанавливать только на ГОКе? Нужна система общественного мониторинга всех предприятий ваших. Нужен комплексный подход», - отметил представитель СПЧ при президенте Иван Засурский.

«Нужно думать и о других источниках загрязнения воздуха в Челябинске, но и не забывать о потенциальных новых. Меня интересует, когда представители РМК предоставят проект по рекультивации Коркинского разреза и сможет ли он пройти экологическую экспертизу», -сказал Сергей Цыпленков.

Кроме того, общественники и экологи потребовали от РМК новой экологической экспертизы с учетом изменений в проекте строительства ГОКа. А также предоставить им на экспертизу новый проект Томинского ГОКа.

«Честно говоря, непродуктивно прошла встреча. На вопрос о классе опасности хвостов подтверждающих документов мы не получили. Определение класса опасности хвостов Михеевского ГОКа откладывается на месяц и непонятно с каким результатом. «Промрекультивация» взяла на себя ответственность за тушение эндогенных пожаров в Коркинском разрезе, но почему-то работы не ведутся. Честно, сложно обсуждать проект Томинского ГОКа без самого проекта», - отметил активист движения «СТОП ГОК» Сергей Белогорохов.

Следующее заседание по реализации проекта Томинского ГОКа запланировано на январь следующего года. Общественники надеются, что услышат ответы на поставленные вопросы.