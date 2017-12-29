Читателям – от «УПИ»: С Новым годом! Мы 20 лет вместе!

29/12/2017 - 10:44 Дорогие читатели, друзья! Этот год для нашего информационного агентства «Урал-пресс-информ» - первого информационного агентства Челябинской области - был особенным – годом нашего 20-летия. Много это или мало? Да целая эпоха, если смотреть на этот период с точки зрения развития технологий.

1997 год. Мы сидим в гостиничных номерах «Южного Урала», на вооружении – телефоны, авторучки и пара допотопных компьютеров. Ловим новости, печатаем, в конце дня дежурный отвозит на трамвае эту ленту новостей на ЧГТРК. По факсу передаем ленту на другие телеканалы, в том числе на территории области.

1999 год. Мы переехали на проспект Ленина, 89, арендуем пять кабинетов. Взяли в лизинг компьютеры по совету экс-руководителя министерства дорожного хозяйства Радика Ванунца. С помощью наших друзей из ЮУрГУ– группы программистов и Дмитрия Латухина- делаем свой первый в жизни сайт www.uralpress.ru Расширяем круг подписчиков и рекламодателей и в какой-то момент понимаем, что залогом стабильности может стать собственный офис, поскольку арендная плата за него стоит нам ежегодно однокомнатной квартиры.

2000 год. Обновляем сайт с помощью наших главных консультантов в сфере Интернета - незабвенного Анатолия Уфимкина, Рауля Файзуллинаи программиста Петра Косоротова из «Уралсвязьинформа» (нынеРостелеком).Чуть позднее нам делает логотип известный челябинский художник Александр Разбойников.

2004 год.Мы купили офис! Разумеется, в кредит и не без помощи поддержавших нас людей. В наш малый бизнес поверили тогдашний губернатор Петр Сумин, известный и уважаемый строитель Евгений Рогоза, руководитель «Союзпищепрома» Александр Берестов, гендиректор ММК Виктор Рашников и магнитогорский «КредитУралБанк». Очень поддержалпомощник губернатора Петра Сумина Салим Фатыхов. Верно говорится: мир не без добрых людей. С проспекта Ленина мы переехали на улицу Монакова, 33, где и работаем до сих пор.

2007 год. Окончательно рассчитались с банком и со всеми долгами. Вступили в эру подлинной самостоятельности. Полностью сформировался костяк коллектива, но и ряды других СМИ мы тоже пополнили: «наши» люди работают в РИА Новости, в Интерфаксе, в Коммерсанте, в пресс-службах региональных министерств: минздрава, минсельхоза, минкульта и минобра…

Оказывается, не так просто вспомнить все, что было славного за эти двадцать лет в жизни нашего коллектива. Но вспомнить есть что. Мы вручали письмо протеста американскому послу Александру Вершбоу в защиту наших компьютерщиков, которых посадили в тюрьму в США за хакерские «подвиги», мы принимали у себя коллег с НТВ, ОРТ, с Вашингтон пост ияпонского общественного телевидения NHK. Мы побывали в интересных командировках – на Ямале и в арктическом порту Сабетта, в Белоруссии, Казахстане и Татарстане, в Москве и Санкт-Петербурге, в Беслане, не говоря о ближних городах Екатеринбурге, Кургане и Тюмени, и даже отметились в Брюсселе, где Евросоюз собирал российские СМИ. За это время у главного редактора Валерия Иванова вышла книжка стихов и фотографий, а замдиректора по развитию Ирина Поволоцкая получила почетную грамоту от Валентины Матвиенко – от Совета Федерации, дважды наши журналисты – Ирина Поволоцкая и Кира Дюрягина – получали гранты ОНФ. А в общем и целом у нас более 150 почетных грамот и дипломов за победу в профессиональных конкурсах как областного, так и федерального уровня.

Дорогие читатели! В наших успехах, безусловно, есть и ваша заслуга. Мы благодарны всем, кто выходит с нами на обратную связь, делится с нами новостными поводами, рассказывает о хорошем или просит о помощи. Спасибо вам, что 20 лет вы с нами.

Спасибо и нашим партнерам, с которыми мы бок о бок работаем столько лет. Это ММК, ЧМК, ЧТЗ, «Союзпищепром»,Уралсвязьинформ (Ростелеком), Почта России, «Брегет», цинковый завод, завод «Трубодеталь, автозавод «Урал», Интерсвязь, «Челябинскгоргаз», СПК «Коелгинское», это банки - Челиндбанк, Челябинвестбанк, Сбербанк, Россельхозбанк, это областные министерства и ведомства, филармония, театр оперы и балета, СТД, театр драмы и Молодежный театр, театры области и, конечно же, правительство и Законодательное Собрание Челябинской области, администрация города Челябинска, Магнитогорского городское Собрание и многие и многие другие.Особое спасибо коллегам по СМИ – ЧГТРК, ОТВ, ЗлатТВ, СТС, радио Континенталь, Олимп, Интерволна, ТК «Деловой Урал», редакциям газет «Магнитогорский металл», «Магнитогорский рабочий», «Челябинский рабочий».Активно ссылаясь на наши новости, они помогли и помогают нам расширять географию новостей.

В декабре, под занавес года – хотя настоящий день рождения у агентства 10 ноября 1997 года – мы отпраздновали наш юбилей вместе с нашими друзьями. Наши журналисты были отмечены грамотами и благодарственными письмами правительства и Законодательного Собрания Челябинской области, а также администрации города Челябинска. Правительственную телеграмму с поздравлениями прислала член Совета Федерации Ирина Гехт. На юбилей нас пришли поздравить представители партнерских предприятий и организаций, банков, СМИ. Было весело, да и как могло быть иначе, ведь с большинством приглашенных мы сотрудничали все 20 лет.

С наступающим Новым годом вас, дорогие читатели! Пусть Год Собаки будет добрым для вас, а мы обещаем вам побольше хороших новостей.