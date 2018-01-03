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В ГРЦ Макеева разрабатывают многоразовую ракету-носитель

 
В ГРЦ Макеева разрабатывают многоразовую ракету-носитель

03/01/2018 - 13:23 Российский Государственный ракетный центр им. академика В.П. Макеева (Миасс, Челябинская область) приступил к разработке многоразовой ракеты, сообщил генеральный конструктор предприятия Владимир Дегтярь.

Дегтярь рассказал, что замороженный в 2012 году проект многоразовой, одноступенчатой ракеты-носителя вертикального взлета и посадки «Корона» возовлен.

При этом он отметил, что в США уже отработали технологию мягкой посадки первой ступени ракеты-носителя Falcon и ее повторного использования.

«Наша разработка – ракета-носитель «Корона» – в отличие от американской не имеет отделяемых ступеней и фактически является космическим кораблем мягкого взлета и посадки, что открывает дорогу к реализации дальних межпланетных полетов с экипажами на борту», – передает «Интерфакс» слова генерального конструктора.

В начале апреля 2017 года владелец SpaceX Илон Маск объявил о революции в космической индустрии после успешной посадки первой ступени ракеты-носителя Falcon 9.

Генеральный директор Центра имени Хруничева Андрей Калиновский сообщил, что ГКНПЦ продолжает работать над разработкой вариантов создания многоразовой ракеты-носителя.


 
 
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