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В храмах Челябинской области пройдут рождественские богослужения. РАСПИСАНИЕ

 
В храмах Челябинской области пройдут рождественские богослужения. РАСПИСАНИЕ. Фото Валерия Иванова

05/01/2018 - 23:59 В храмах Челябинской области завтра утром, 6 января, будет отслужена последняя литургия Рождественского поста. В тот же день в храмах пройдёт вечернее богослужение, включающее в себя великое повечерие, литию, утреню и первый час.

В ночь с 6 на 7 января состоится главное рождественское богослужение – праздничная Божественная литургия. Вечернее богослужение 6 января и праздничную литургию в ночь на 7 января митрополит Челябинский и Миасский Никодим совершит в Свято-Симеоновском кафедральном соборе (ул. Кыштымская, 34).

Во многих городских храмах утром 7 января состоится ещё одна литургия – для тех, кто не смог прийти на ночное богослужение.

Расписание рождественских богослужений в некоторых храмах Челябинска.

 

Храм

Дата

Время

Богослужение

Свято-Симеоновский кафедральный собор (Кыштымская, 32)

6 янв.

8:00

Литургия

17:00

Вечернее богослужение

7 янв.

Полночь

Литургия

8:30

Поздняя литургия

Александро-Невский храм (Алое поле, 1)

6 янв.

8:00

Литургия

17:00

Вечернее богослужение

22:00

Исповедь

7 янв.

Полночь

Литургия

Свято-Троицкий храм (Кирова, 60 «а»)

6 янв.

8:00

Литургия.

17:00

Вечернее богослужение

22:00

Исповедь

7 янв.

Полночь

Ранняя Литургия

8:30

Поздняя Литургия

Одигитриевский женский монастырь (Энергетиков, 21 «а»)

6 янв.

8:15

Литургия

16:45

Вечернее богослужение

7 янв.

Полночь

Литургия

Свято-Васильевский храм
(проспект Ленина, 6)

6 янв.

8:00

Литургия

17:00

Вечернее богослужение

23:00

Вечернее богослужение (в сокращении) и литургия

7 янв.

7:00

Ранняя Литургия

10:00

Поздняя Литургия

Свято-Георгиевский храм (Жукова, 30)

6 янв.

8:00

Литургия.

17:00

Вечернее богослужение

7 янв.

Полночь

Ранняя Литургия

8:00

Поздняя Литургия

Богоявленский мужской монастырь (Пятая Электровозная, 5 «а»)

6 янв.

8:30

Литургия

17:00

Вечернее богослужение

22:00

Исповедь

7 янв.

Полночь

Литургия

Свято-Сергиевский храм (пр. Победы, 338)

6 янв.

7:30

Литургия

17:00

Вечернее богослужение

7 янв.

Полночь

Ранняя Литургия

9:00

Поздняя Литургия

Храм Успения Пресвятой Богородицы (Свердловский тракт, 14 «а»; остановка «Ветлечебница»)

6 янв.

8:00

Литургия

16:00

Вечернее богослужение

7 янв.

Полночь

Литургия

Храм в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших» (2-я Павелецкая, 36)

6 янв.

8:00

Литургия

20:00

Вечернее богослужение

7 янв.

Полночь

Литургия

Храм в честь священномученика Петра Крутицкого (ул. Салавата Юлаева, 38/1)

6 янв.

8:00

Исповедь

8:30

Литургия

22:00

Вечернее богослужение

7 янв.

Полночь

Литургия

Храм в честь святого пророка Божия Илии и мученицы Татианы (Березовая, 1 «а»)

6 янв.

8:00

Литургия

16:00

Вечернее богослужение

7 янв.

Полночь

Литургия

 

Ольга Мельчакова
 
 
domru.ru
 

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