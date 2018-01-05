В храмах Челябинской области пройдут рождественские богослужения. РАСПИСАНИЕ
05/01/2018 - 23:59 В храмах Челябинской области завтра утром, 6 января, будет отслужена последняя литургия Рождественского поста. В тот же день в храмах пройдёт вечернее богослужение, включающее в себя великое повечерие, литию, утреню и первый час.
В ночь с 6 на 7 января состоится главное рождественское богослужение – праздничная Божественная литургия. Вечернее богослужение 6 января и праздничную литургию в ночь на 7 января митрополит Челябинский и Миасский Никодим совершит в Свято-Симеоновском кафедральном соборе (ул. Кыштымская, 34).
Во многих городских храмах утром 7 января состоится ещё одна литургия – для тех, кто не смог прийти на ночное богослужение.
Расписание рождественских богослужений в некоторых храмах Челябинска.
|
Храм
|
Дата
|
Время
|
Богослужение
|
Свято-Симеоновский кафедральный собор (Кыштымская, 32)
|
6 янв.
|
8:00
|
Литургия
|
17:00
|
Вечернее богослужение
|
7 янв.
|
Полночь
|
Литургия
|
8:30
|
Поздняя литургия
|
Александро-Невский храм (Алое поле, 1)
|
6 янв.
|
8:00
|
Литургия
|
17:00
|
Вечернее богослужение
|
22:00
|
Исповедь
|
7 янв.
|
Полночь
|
Литургия
|
Свято-Троицкий храм (Кирова, 60 «а»)
|
6 янв.
|
8:00
|
Литургия.
|
17:00
|
Вечернее богослужение
|
22:00
|
Исповедь
|
7 янв.
|
Полночь
|
Ранняя Литургия
|
8:30
|
Поздняя Литургия
|
Одигитриевский женский монастырь (Энергетиков, 21 «а»)
|
6 янв.
|
8:15
|
Литургия
|
16:45
|
Вечернее богослужение
|
7 янв.
|
Полночь
|
Литургия
|
Свято-Васильевский храм
|
6 янв.
|
8:00
|
Литургия
|
17:00
|
Вечернее богослужение
|
23:00
|
Вечернее богослужение (в сокращении) и литургия
|
7 янв.
|
7:00
|
Ранняя Литургия
|
10:00
|
Поздняя Литургия
|
Свято-Георгиевский храм (Жукова, 30)
|
6 янв.
|
8:00
|
Литургия.
|
17:00
|
Вечернее богослужение
|
7 янв.
|
Полночь
|
Ранняя Литургия
|
8:00
|
Поздняя Литургия
|
Богоявленский мужской монастырь (Пятая Электровозная, 5 «а»)
|
6 янв.
|
8:30
|
Литургия
|
17:00
|
Вечернее богослужение
|
22:00
|
Исповедь
|
7 янв.
|
Полночь
|
Литургия
|
Свято-Сергиевский храм (пр. Победы, 338)
|
6 янв.
|
7:30
|
Литургия
|
17:00
|
Вечернее богослужение
|
7 янв.
|
Полночь
|
Ранняя Литургия
|
9:00
|
Поздняя Литургия
|
Храм Успения Пресвятой Богородицы (Свердловский тракт, 14 «а»; остановка «Ветлечебница»)
|
6 янв.
|
8:00
|
Литургия
|
16:00
|
Вечернее богослужение
|
7 янв.
|
Полночь
|
Литургия
|
Храм в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших» (2-я Павелецкая, 36)
|
6 янв.
|
8:00
|
Литургия
|
20:00
|
Вечернее богослужение
|
7 янв.
|
Полночь
|
Литургия
|
Храм в честь священномученика Петра Крутицкого (ул. Салавата Юлаева, 38/1)
|
6 янв.
|
8:00
|
Исповедь
|
8:30
|
Литургия
|
22:00
|
Вечернее богослужение
|
7 янв.
|
Полночь
|
Литургия
|
Храм в честь святого пророка Божия Илии и мученицы Татианы (Березовая, 1 «а»)
|
6 янв.
|
8:00
|
Литургия
|
16:00
|
Вечернее богослужение
|
7 янв.
|
Полночь
|
Литургия