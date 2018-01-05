В храмах Челябинской области пройдут рождественские богослужения. РАСПИСАНИЕ

05/01/2018 - 23:59 В храмах Челябинской области завтра утром, 6 января, будет отслужена последняя литургия Рождественского поста. В тот же день в храмах пройдёт вечернее богослужение, включающее в себя великое повечерие, литию, утреню и первый час.

В ночь с 6 на 7 января состоится главное рождественское богослужение – праздничная Божественная литургия. Вечернее богослужение 6 января и праздничную литургию в ночь на 7 января митрополит Челябинский и Миасский Никодим совершит в Свято-Симеоновском кафедральном соборе (ул. Кыштымская, 34).

Во многих городских храмах утром 7 января состоится ещё одна литургия – для тех, кто не смог прийти на ночное богослужение.

Расписание рождественских богослужений в некоторых храмах Челябинска.