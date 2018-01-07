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Начались рождественские Святки

 
Начались рождественские Святки. Фото Валерия Иванова

07/01/2018 - 21:26 В Светлое Рождество Христово, седьмого января, начинаются Рождественские святки - святые дни, освященные приходом в мир Спасителя.

Святки продлятся 12 дней и закончатся Крещенским сочельником, 18 января. Отмечать особо эти дни Церковь начала с древних времен.

Уже в уставе шестого века преподобного Саввы Освященного пишется, что в дни святок не полагается класть поклоны и совершать венчание. Вторым Туронским Собором 567 года все дни от Рождества Христова до Богоявления названы праздничными.

История говорит, что обычай святок существовал в Римской империи, в Египте, и у греков. Подобные обряды совершались у персов в день рождения Митры, у индийцев и монголов. В Польше, Белоруссии и на Украине святки называют Колядою, Каледою.

Церковь призывает верующих проводить Святки в радости, любви и согласии, совершать милосердные дела.

В первые дни празднества по традиции принято посещать знакомых, близких, друзей, дарить подарки - в воспоминание о дарах, принесенных Богомладенцу волхвами.

Еще в 19 веке считалось, что каждый христианин на Святках должен посетить больницу, сиротский приют и тюрьму. Считалось, что рождественская радость должна коснуться всех.

Во второй день Святок принято было посещать больных, в третий - сирот, в четвертый - заключенных. В древние времена в Святки даже цари, переодетые в простолюдинов, посещали тюрьмы и давали заключенным милостыню.

Во второй день рождественских Святок прославляют Матерь Христа Спасителя, Святую Деву Марию. В этот день отмечают и праздник повивальных бабок и рожениц - Бабьи каши. Бабки-повитухи пользовались в деревнях большим уважением. Женщины с теми детьми, которых бабка в свое время приняла, ходили к родильничам и повивальным бабкам с пирогами и прочим угощением. Повитуха старалась как можно лучше принять своих гостей, а ребятишки стремились во всем ей угодить и помочь.

Центральным моментом святочных торжеств была общесемейная трапеза. Хозяйки красиво накрывают столы. Готовилось нечетное число блюд, основным из которых была кутья — вид круто сваренной каши из ячменной или пшеничной крупы (а иногда готовившейся из смеси разного вида зерна), готовили также блины и овсяный кисель. На столе ставили дополнительные приборы по числу членов семьи умерших в прошедшем году.

Особой традицией святок на Руси являлось колядование, или славление.

Даже Петр Первый наряжал своих любимцев кардиналами, дьяконами и церемониймейстерами и в сопровождении хора певчих на святки ходил с ними по боярским домам славить Христа.

Молодежь и дети наряжались, ходили по дворам с большой самодельной звездой, исполняя церковные песнопения - тропарь и кондак праздника, а также духовные песни-колядки, посвященные Рождеству Христову.

Для потешных и забавных игр парни и девушки заранее готовили маски зверей и птиц, шутовские одеяния. В масках с шутками-прибаутками обходили дома, исполняли величальные, обрядовые песни. Основная цель колядования - пожелание счастья, богатства и хорошего урожая. Каждая хозяйка угощала гостей выпеченными из теста фигурками птиц и зверей, конфетами и другими сладостями.

Все, кто «рядился» в маски, для того, чтобы смыть с себя грех, должны были искупаться в проруби.

С этого дня начинались девичьи гадания и продолжались они до самого Крещения.

Ольга Мельчакова
 
 
domru.ru
 

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