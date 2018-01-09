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Облетная группа оценит готовность Челябинской области к саммитам ШОС и БРИКС

 

09/01/2018 - 15:19 В понедельник, 15 января, Челябинскую область посетит «облетная группа», которая оценит готовность региона к проведению саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году. Об этом губернатор Борис Дубровский заявил сегодня, 9 января, на аппаратном совещании с замами и министрами.

До конца недели состоится заседание рабочей группы, на котором обсудят предстоящее событие. «Облетная группа» приезжала в Челябинскую область в ноябре 2015 года. Региону предстоит продемонстрировать, что сделано за время, прошедшее с момента их последнего приезда. «Внешних каких-то серьезных изменений продемонстрировать мы, наверное, не сможем. Мы проделали серьезную работу»,- отметил губернатор. Проведена огромная подготовительная работа для начала строительства конгресс-холла в центре города на двух берегах Миасса. В регионе есть все ресурсы, чтобы организовать саммит, построить все объекты к сроку и улучшить инфраструктуру нашего города, уверен глава региона.

«Мы верим, у меня есть достаточно серьезный оптимизм по этому поводу, что по результатам работы облетной группы мы это право (на проведение саммитов – прим. ред.) получим», - отмечал Борис Дубровский на итоговой пресс-конференции в конце 2017 года. Окончательное решение должно быть принято в виде документа до конца 2018 года.

Любовь Юрина
 
 

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