Экстренная посадка самолета в Челябинске стала самым серьезным ЧП в новогодние праздники

10/01/2018 - 14:18 В Челябинске назвали топ самых серьезных происшествий, случившихся в минувшие праздники. Его возглавил инцидент с экстренной посадкой самолета авиакомпании «Россия» в местном аэропорту.

Утром 30 декабря воздушное судно, вылетевшее из Челябинска в Санкт-Петербург, было вынуждено в срочном порядке вернутся. Причиной возврата стала разгерметизация салона. При этом на борту находилось около 170 пассажиров.

«Сообщение на пульт диспетчера скорой помощи поступило в 7:28 утра. На место выехали 20 бригад медиков, в том числе две реанимации, – рассказал главный врач МБУЗ «Станция скорой медицинской помощи» Александр Васильев. – Первая машина была в аэропорту уже через 18 минут. Пришлось срочно направлять туда все свободные бригады, перестраивать график движения. К счастью, помощь врачей не понадобилась».

Вторым по значимости событием стала авария на газопроводе в поселке Межевой Саткинского района. Она произошла в Рождество, 7 января.

«Произошла утечка из-за неисправности клапана на блочном газорегуляторном пункте. Из-за этого часть поселка осталась без газа. При этом выяснилось, что коммуникации не числятся ни на чьем балансе. Между тем, мы были вынуждены провести экстренное устранение повреждений своими силами», – сообщил гендиректор АО «Газпром газораспределение Челябинск» Владимир Серадский.

Кроме того, угарный газ стал причиной нескольких отравлений, произошедших в разных районах Челябинской области. Так, в селе Варна 60-летняя женщина включила газовую горелку, а дымоход для экономии тепла заложила кирпичом. В итоге пенсионерка получила отравления средней степени тяжести.

Далее в антирейтинге происшествий – травмы, полученные челябинцами во время праздников. В этот раз их оказалось почти на 100 больше, чем в прошлом году. «Скорая» выезжала к пострадавшим 1069 раз. В новогодние дни 2017-го таких случаев было 950.