Международный аудит подтвердил качество экологического менеджмента ММК
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10/01/2018 - 09:14 На Магнитогорском металлургическом комбинате (Магнитогорск, Челябинская область) успешно прошел наблюдательный аудит системы экологического менеджмента на соответствие требованиям новой версии международного стандарта ISO 14001.
По результатам проверки специалисты авторитетного международного сертифицирующего органа TÜV NORD CERT (Германия) подтвердили, что система полностью соответствует требованиям указанного стандарта и демонстрирует снижение техногенного воздействия на окружающую среду.
В аудите приняли участие 13 структурных подразделений комбината, включая цеха горно-обогатительного и коксохимического производств, цеха главного металлурга, главного прокатчика и главного энергетика, цех железнодорожного транспорта, а также функциональные структурные подразделения.
Система экологического менеджмента (СЭМ) внедрена и успешно функционирует на комбинате с 2002 года. В сентябре 2015 года Международная организация по стандартизации (ISO) приняла новую версию международного стандарта ISO 14001:2015 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению». Сертификационный аудит на соответствие требованиям данной версии стандарта ММК успешно прошел в 2016 году, получив по его итогам новый сертификат соответствия.
Программа нынешнего – наблюдательного – аудита выполнена в полном объеме; каких-либо несоответствий в ходе проверки не выявлено, сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК».