Международный аудит подтвердил качество экологического менеджмента ММК

По результатам проверки специалисты авторитетного международного сертифицирующего органа TÜV NORD CERT (Германия) подтвердили, что система полностью соответствует требованиям указанного стандарта и демонстрирует снижение техногенного воздействия на окружающую среду.

В аудите приняли участие 13 структурных подразделений комбината, включая цеха горно-обогатительного и коксохимического производств, цеха главного металлурга, главного прокатчика и главного энергетика, цех железнодорожного транспорта, а также функциональные структурные подразделения.

Система экологического менеджмента (СЭМ) внедрена и успешно функционирует на комбинате с 2002 года. В сентябре 2015 года Международная организация по стандартизации (ISO) приняла новую версию международного стандарта ISO 14001:2015 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению». Сертификационный аудит на соответствие требованиям данной версии стандарта ММК успешно прошел в 2016 году, получив по его итогам новый сертификат соответствия.

Программа нынешнего – наблюдательного – аудита выполнена в полном объеме; каких-либо несоответствий в ходе проверки не выявлено, сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК».