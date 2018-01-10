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Не соблюдают правила: власти Челябинска расторгли договоры с тремя маршрутными перевозчиками
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Не соблюдают правила: власти Челябинска расторгли договоры с тремя маршрутными перевозчиками

 

10/01/2018 - 15:43 Власти Челябинска расторгли договоры с тремя маршрутными перевозчиками. Причиной стали систематические нарушения.

Управлением транспорта администрации города Челябинска расторгнуты договоры на обслуживание автобусных маршрутов № 37 «ЗЭМ – 47 микрорайон», № 79 «Зоопарк - ЧМК» и № 9 «Бейвеля – Мамина» ввиду многочисленных нарушений.

Добавим, маршрут №37 обслуживает компания ООО «Аль-транс», №79 – «Уральская транспортная компания», №9 – ООО «ТСМ-1».

 «В соответствии с договорами перевозчики обязаны выходить на линию строго по графику, класс подвижного состава должен соответствовать предъявленным требованиям. Эти перевозчики систематически нарушали правила. Мы вели с ними беседы, но бесполезно. Они, кстати, работают не только на этих маршрутах, но именно на указанных маршрутах выявлены грубые нарушения, поэтому и пришлось расторгнуть договоры», - рассказал начальник управления транспорта Челябинска Роман Болотов.

У перевозчиков, с которыми управление транспорта расторгло договоры, есть 30 дней, чтобы освободить маршруты. Будет объявлен конкурс и выбран новый перевозчик. Кстати, в Челябинске их всего 32. Тогда возникает вопрос, а почему не ходят маршрутки, к примеру, по улицам Цвиллинга, Елькина, Овчинникова?

«Ряду перевозчиков уже отправлены уведомления по улучшению качества обслуживания населения. Если не поедут по этим маршрутам, то тоже будем расторгать договора. Это живая конкуренция. Мы наблюдем за их работой не только в рабочее время, но и в утренние часы»,- отметил Роман Болотов.

Известно, что уже три перевозчика написали обращение в управление транспорта и заявили о своей готовности выйти на те маршруты, которые нужны Челябинску.

Инна Шемаева
 
 
 

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