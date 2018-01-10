Руководство АО «Конар», узнав о забастовке, решило все вопросы по зарплате

10/01/2018 - 17:14 Сотрудники совместного российско-итальянского предприятия ООО «СПК-Чимолаи» (АО «КОНАР» и Cimolai S.p.A) в Челябинске не успели заявить о начале забастовки в связи с возможным понижением зарплаты, как руководство встретилось с ними и решило все возникшие вопросы.

Сегодня, 10 января, недовольные заработной платой за декабрь сварщики (зарплату они еще не получили) решили устроить забастовку.

Как рассказал один из работников корреспонденту «Комсомольской правды», летом зарплата у сварщиков была по 40-60 тысяч, а потом их перевели на сдельную работу и зарплата начала сокращаться. В декабре они, по их подсчетам, должны были получить по 7-8 тысяч рублей. Рабочие, не согласившись с такой оплатой, решили объявить забастовку.

Как пояснили агентству «Урал-пресс-информ» на предприятии, сварщики, сами посчитав свою декабрьскую зарплату, исходя из выработки, решили, что получать им в декабре будет вообще нечего. Рабочие предложили руководству встретиться и обсудить сложившуюся ситуацию. Встреча состоялась сегодня, 10 января. Работникам пояснили, что их зарплата за декабрь будет рассчитываться с применением повышающего коэффициента.

«Поскольку в декабре завод был загружен заказами не на полную мощность, для расчета заработной платы предусмотрено применение повышающего коэффициента, помимо сдельной оплаты за произведенную работу, - пояснила директор информационно-рекламной службы АО «КОНАР» Светлана Доронина. - Вместе с этой «дотацией» зарплата сварщиков будет на уровне ноября».

Рабочие в установленный срок – 15 января – получат заработную плату (аванс им был выплачен ранее). Но не ту зарплату, которую они сами посчитали, исходя из своей выработки, а начисленную по-новому правилу. Ни у одного из работников зарплата не будет ниже установленного в стране минимального размера оплаты труда (МРОТ). «Вся информация доведена до работников, завод работает в штатном режиме», - уточнила Светлана Доронина.

Справка.

ООО «СПК-Чимолаи» - это совместное российско-итальянское предприятия компаний АО «КОНАР» и Cimolai S.p.A.. Основано в 2014 году.

Завод расположился на территории единственного в Челябинской области сертифицированного Индустриального парка «Станкомаш». Уникальность предприятия заключается в локации: на одной площадке собрано лучшее европейское оборудование и автоматизированные технологии для производства металлоконструкций любой сложности.

Предприятие специализируется на производстве сложных, уникальных и наукоёмких металлоконструкций для мостов, стадионов, высотных зданий, объектов нефтегазовой индустрии, опор линий электропередач.

Предприятия группы компаний «Конар» посещали первые лица РФ – президент Владимир Путин(XIV Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана на площадкезавода «Русские электрические двигатели»), премьер Дмитрий Медведев (заложил первый камень в фундамент завода АО «Русские электрические двигатели» и запустил в эксплуатацию новое производство магистральных насосов в Челябинске - АО «Транснефть – Нефтяные насосы» на площадке индустриального парке «Станкомаш», созданного группой «Конар»), а также президент Казахстана Нурсултан Назарбаев (XIV Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана).