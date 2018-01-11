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Челябинску есть что продемонстрировать «облетной» группе

 
Челябинску есть что продемонстрировать «облетной» группе

11/01/2018 - 17:11 В конце января 2018 года станет известен подрядчик на создание искусственного земельного участка на реке Миасс в Челябинск для строительства на нем конгресс-холла к саммитам ШОС и БРИКС.

Напомним, Челябинская область борется за право проведения саммита ШОС и БРИКС в 2020 году. В следующий понедельник, 15 января, в Челябинск прибудет «облетная» группа, чтобы оценить готовность региона к проведению саммитов.

Аукцион на создание искусственного земельного участка на реке Миасс в акватории, примыкающей к левому берегу в границах: улила Береговая - улица Братьев Кашириных, был объявлен фондом имущества области в декабре 2017 года. Аукцион состоится 29 января. По результатам его проведения будет выбран подрядчик.

«Конгресс-холл на набережной проектируется именно в том виде, как он представлен в архитектурной концепции, победившей на конкурсе», - рассказал на своей странице в Facebook председатель комитета Южно-Уральской торгово-промышленной палаты по экологии и ресурсосбережению Андрей Минченко.

По прогнозам, общая стоимость проекта составит порядка 9 миллиардов рублей. В конце января по результатам аукциона будет определен подрядчик на создание искусственного земельного участка на реке Миасс. По словам Минченко, проект конгресс-холла будет готов в феврале, разрешение на строительство планируется получить в марте-апреле и сразу же будут начаты строительные работы.

Кроме того, уже готов проект реконструкции аэропорта готов, он находится в Главгосэкспертизе. «Строительство аэровокзала оценивается в 3,5 миллиарда рублей частных инвестиций «Новапорт», - уточнил Андрей Минченко.- Аэродромный комплекс будет реконструирован за счет федеральных средств, порядка 2,7 миллиарда рублей».

В Челябинске уже строится частный конгресс-холл на улице Труда, а также 6 отелей на 400 номеров. «Готов проект нового общежития ЮУрГУ на 1500 мест, которое планируется построить к саммиту за счет федеральных средств», - рассказал Минченко.

Он также отметил, что весной будет запущен проект по благоустройству города, который включает и высадку миллиона деревьев.

По мнению председателя комитета ЮУТПП по экологии и ресурсосбережению, подготовительные работы к саммитам ШОС и БРИКС позволят создать новый облик Челябинска, достойный масштабного события международного уровня. «Набережная, чистая река, гостевые маршруты, отремонтированные фасады, газоны, тротуары, деревья, парки, пешеходные зоны и места отдыха, реклама и вывески в едином концепте, завершение «долгостроев», реконструированные театры, новый аэропорт, новые здания. Расцвет малого бизнеса на гостевых маршрутах», - перечислил плюсы Андрей Минченко. Он также добавил, что проведение таких масштабных мероприятий заставит решить и экологические вопросы, которые на сегодня для региона очень актуальны. Это касается как атмосферного воздуха, та и свалки твердых бытовых отходов.

Кроме того, подготовительные мероприятия позволят оживить строительную отрасль в регионе. «Подготовка к саммиту - это строительные подряды на 20 миллиардов рублей и более в течение двух лет», - уточнил Минченко.

Любовь Юрина

Фото

Челябинску есть что продемонстрировать «облетной» группе
Челябинску есть что продемонстрировать «облетной» группе
Челябинску есть что продемонстрировать «облетной» группе
Челябинску есть что продемонстрировать «облетной» группе
Челябинску есть что продемонстрировать «облетной» группе
Челябинску есть что продемонстрировать «облетной» группе
 
 
 

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