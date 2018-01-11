Челябинску есть что продемонстрировать «облетной» группе

11/01/2018 - 17:11 В конце января 2018 года станет известен подрядчик на создание искусственного земельного участка на реке Миасс в Челябинск для строительства на нем конгресс-холла к саммитам ШОС и БРИКС.

Напомним, Челябинская область борется за право проведения саммита ШОС и БРИКС в 2020 году. В следующий понедельник, 15 января, в Челябинск прибудет «облетная» группа, чтобы оценить готовность региона к проведению саммитов.

Аукцион на создание искусственного земельного участка на реке Миасс в акватории, примыкающей к левому берегу в границах: улила Береговая - улица Братьев Кашириных, был объявлен фондом имущества области в декабре 2017 года. Аукцион состоится 29 января. По результатам его проведения будет выбран подрядчик.

«Конгресс-холл на набережной проектируется именно в том виде, как он представлен в архитектурной концепции, победившей на конкурсе», - рассказал на своей странице в Facebook председатель комитета Южно-Уральской торгово-промышленной палаты по экологии и ресурсосбережению Андрей Минченко.

По прогнозам, общая стоимость проекта составит порядка 9 миллиардов рублей. В конце января по результатам аукциона будет определен подрядчик на создание искусственного земельного участка на реке Миасс. По словам Минченко, проект конгресс-холла будет готов в феврале, разрешение на строительство планируется получить в марте-апреле и сразу же будут начаты строительные работы.

Кроме того, уже готов проект реконструкции аэропорта готов, он находится в Главгосэкспертизе. «Строительство аэровокзала оценивается в 3,5 миллиарда рублей частных инвестиций «Новапорт», - уточнил Андрей Минченко.- Аэродромный комплекс будет реконструирован за счет федеральных средств, порядка 2,7 миллиарда рублей».

В Челябинске уже строится частный конгресс-холл на улице Труда, а также 6 отелей на 400 номеров. «Готов проект нового общежития ЮУрГУ на 1500 мест, которое планируется построить к саммиту за счет федеральных средств», - рассказал Минченко.

Он также отметил, что весной будет запущен проект по благоустройству города, который включает и высадку миллиона деревьев.

По мнению председателя комитета ЮУТПП по экологии и ресурсосбережению, подготовительные работы к саммитам ШОС и БРИКС позволят создать новый облик Челябинска, достойный масштабного события международного уровня. «Набережная, чистая река, гостевые маршруты, отремонтированные фасады, газоны, тротуары, деревья, парки, пешеходные зоны и места отдыха, реклама и вывески в едином концепте, завершение «долгостроев», реконструированные театры, новый аэропорт, новые здания. Расцвет малого бизнеса на гостевых маршрутах», - перечислил плюсы Андрей Минченко. Он также добавил, что проведение таких масштабных мероприятий заставит решить и экологические вопросы, которые на сегодня для региона очень актуальны. Это касается как атмосферного воздуха, та и свалки твердых бытовых отходов.

Кроме того, подготовительные мероприятия позволят оживить строительную отрасль в регионе. «Подготовка к саммиту - это строительные подряды на 20 миллиардов рублей и более в течение двух лет», - уточнил Минченко.