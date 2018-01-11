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Сидим без денег: сотрудники кондитерской фабрики «Деколь» жалуются на невыплату зарплаты
Сотрудники кондитерской фабрики «Деколь» жалуются на невыплату зарплаты
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Сотрудники кондитерской фабрики «Деколь» жалуются на невыплату зарплаты

 
Сидим без денег: сотрудники кондитерской фабрики «Деколь» жалуются на невыплату зарплаты

11/01/2018 - 12:50 Сотрудники кондитерской фабрики «Деколь» из Челябинска жалуются на невыплату зарплаты. Многие из них не выдержали, уволились и обратились с коллективным заявлением в прокуратуру Советского района и трудовую инспекцию, а также в редакцию информационного агентства «Урал-пресс-информ».

Александр Коныгин – бывший инспектор по предотвращению потерь кондитерской компании «Деколь». Работал с марта 2017 года. С тех самых пор ни разу не видел своей зарплаты. Руководство пекарни задолжало мужчине порядка 133 тысяч рублей.

«Говорят, что денег нет. Кто бы поверил в такие сказки. В каждом районе по пять магазинов этой компании. Средняя выручка в день порядка 50 тысяч рублей. И что - денег на зарплату сотрудникам нет?», - возмущается Александр Коныгин.

С зарплатой здесь обманывают постоянно, говорит кондитер Светлана Мельнова. При поступлении ей обещали одно, а на деле все получилось по-другому.

«Я отработала с марта по апрель 2017 года и получила всего 4 тысячи рублей. Потом они закрылись, на звонки никто не отвечал. В сентябре позвонили, сказали, что снова работают. Я согласилась. Дали еще 5 тысяч мне. Потом снова нет зарплаты, одни обещания. Обещали, что смена будет стоить 1800 рублей, а платили только по одной тысяче», -рассказывает Светлана Мельнова.

С ноября на кондитерской фабрике зарплату стали выдавать стабильно, но только кондитерам. Чтобы под Новый год не разбежались, говорит Светлана Мельнова. Но снова верить в обещания «сладкой» жизни женщина уже не стала.

«На «Деколе» много армян и таджиков работает. Те, у кого есть только вид на жительство. Это те люди, которые не пойдут никуда жаловаться и будут терпеть»,- добавила Светлана Мельнова.

Бывшие сотрудники кондитерской фабрики больше терпеть не стали и пожаловались в прокуратуру.

«Заявление у нас зарегистрировано. Оно будет рассмотрено в установленные законом сроки. Это уже не первая жалоба на кондитерскую фабрику «Деколь». Ранее проводилась проверка по факту невыплаты заработной платы. Были выявлены нарушения. Руководству было внесено представление об их устранении»,- рассказал прокурор Советского района Челябинска Анатолий Голованов.

Услышать точку зрения директора кондитерской фабрики «Деколь» не удалось. Второй день он не берет трубку сотового телефона.

А между тем, бывшие сотрудники кондитерской фабрики готовят новые обращения. В администрацию президента и трудовую инспекцию. По словам Александра Коныгина, договоры в пекарне почти ни с кем не заключают, инструктажи по технике безопасности не проводят, а работать по 48 часов без зарплаты за обещания «сладкой» жизни на «Деколе» уже никто не хочет.

Инна Шемаева
 
 

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