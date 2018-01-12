Прецедент: о помощи просят челябинские спасатели

12/01/2018 - 15:00 Спасатели Челябинской городской службы спасения работают на изношенном оборудовании, постоянно нарушается техника безопасности, а заработную плату им выплачивают не в полном объеме. Масштабные нарушения трудового законодательства подтвердили в профкоме предприятия.

По словам председателя профкома Олега Савилова, работников организации не только заставляют выполнять непрофильную для них работу, в частности, подметать территорию и ремонтировать технику, но не хотят ее оплачивать.

«Спасателям не оплачивают «водолазные», которые должны финансироваться отдельно. Руководство говорит, работай так. А почему я должен работать бесплатно? Переработки нам также не хотят оплачивать. Кроме того, мы дежурим по 24 часа, а нам платят только за 22», - рассказывает Олег Савилов.

Спасателям также не предоставляют дополнительные оплачиваемые отпуска, а также спецодежду и средства защиты. Кроме того, их на службе не кормят.

«Мы на сутки заступаем. Нас обязаны кормить. А нам компенсируют это питание. Но по ценам 2008 года. Представляете, вот 8 суток я дежурю и получаю за это 450 рублей. Как на эти деньги можно поесть?», - недоумевает Олег Савилов.

Помимо этого, члены профсоюза зафиксировали массу других нарушений.

Челябинские спасатели работают на изношенном оборудовании, рискуют своим здоровьем и жизнью. В организации нет нормальной страховки.

«Я альпинист. Я спасал девочку и мне нужно было прыгать с 9 на 6 этаж. А альпинистское оборудование не соответствует технике безопасности. Когда, к примеру, я руки отпускаю от страховочной веревки, она должна фиксироваться, а фиксатор давно не работает. Мне приходится личное оборудование использовать», - рассказывает Олег Савилов.

По словам председателя профсоюза спасателей, три года назад прокуратура проверяла службу спасения. Тогда были выявлены подобные нарушения и даже факты хищения средств в организации.

«Тогда руководителей оштрафовали и отстранили от должностей и назначили новых. И ничего не поменялось. Кроме того, у нас нет аттестации на определенные виды работ, например, на водолазные. Или же, к примеру, мы заключаем договор с организацией, и она требует предоставить газоспасательное оборудование, а у нас его нет. Мы работаем, как на пороховой бочке. Это хорошо, что обходится без особых происшествий. А, если, не дай бог, что-то случится?», - говорит Олег Савилов.

Кстати, еще в октябре 2017 профсоюз Челябинской городской службы спасания написал жалобу на должностных лиц в управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности администрации города и в прокуратуру Советского района. По закону ответ спасатели должны были получить в течение месяца. Завтра, 13 января, будет ровно три месяца как чиновники и представители надзорного ведомства медлят с ответом. Видимо, считают, что гражданские люди могут позволить себе волокиту. В отличие от спасателей, которые в случае ЧП без промедления первыми приходят на помощь.

На момент публикации агентству не удалось получить комментарии руководителя городской службы спасения.

Фото Челябинская городская служба спасения