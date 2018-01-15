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Следственный комитет проводит проверку по факту обрушения здания в Копейске и гибели людей

 
Следственный комитет проводит проверку по факту обрушения здания в Копейске и гибели людей

15/01/2018 - 10:11 Следственный комитет проводит проверку по факту обрушения здания в Копейске (Челябинская область). Под завалами спасатели обнаружили тела двух человек.

ЧП произошло на территории заброшенного производственного строения в поселке Бажова.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области организована доследственная проверка.

По предварительным данным, мужчина и женщина получили смертельные травмы при обрушении межэтажных плит перекрытия, когда занимались сбором металлического лома.

«Данные аварийно-спасательные работы стали одними из самых масштабных за последнее время. От областной подсистемы РСЧС были задействованы пожарные-спасатели федеральной противопожарной службы, в том числе специализированной пожарно-спасательной части, Противопожарной службы Челябинской области, служб спасения Челябинской области и города Челябинска, психологи МЧС, работники водоканала и дорожной службы г. Копейска, сотрудники полиции и скорой медицинской помощи», - сообщает пресс-секретарь ЧРОО «Ассоциация спасателей» Римма Садыкова.

В общей сложности на месте работали 136 человек и 38 единиц техники, в том числе от МЧС – 108 человек и 24 единицы техники.

ЧП произошло 12 января на территории заброшенной шахты "Подозерная" в поселке Бажова Копейского городского округа.

Обрушились плиты перекрытия бывшей котельной. Общий объем завалов составил около 150 кубических метров. По завалами найдены тела двух человек.


Фото

Следственный комитет проводит проверку по факту обрушения здания в Копейске и гибели людей
Следственный комитет проводит проверку по факту обрушения здания в Копейске и гибели людей
Следственный комитет проводит проверку по факту обрушения здания в Копейске и гибели людей
 
 
 

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