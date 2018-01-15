Следственный комитет проводит проверку по факту обрушения здания в Копейске и гибели людей

15/01/2018 - 10:11 Следственный комитет проводит проверку по факту обрушения здания в Копейске (Челябинская область). Под завалами спасатели обнаружили тела двух человек.

ЧП произошло на территории заброшенного производственного строения в поселке Бажова.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области организована доследственная проверка.

По предварительным данным, мужчина и женщина получили смертельные травмы при обрушении межэтажных плит перекрытия, когда занимались сбором металлического лома.

«Данные аварийно-спасательные работы стали одними из самых масштабных за последнее время. От областной подсистемы РСЧС были задействованы пожарные-спасатели федеральной противопожарной службы, в том числе специализированной пожарно-спасательной части, Противопожарной службы Челябинской области, служб спасения Челябинской области и города Челябинска, психологи МЧС, работники водоканала и дорожной службы г. Копейска, сотрудники полиции и скорой медицинской помощи», - сообщает пресс-секретарь ЧРОО «Ассоциация спасателей» Римма Садыкова.

В общей сложности на месте работали 136 человек и 38 единиц техники, в том числе от МЧС – 108 человек и 24 единицы техники.

ЧП произошло 12 января на территории заброшенной шахты "Подозерная" в поселке Бажова Копейского городского округа.

Обрушились плиты перекрытия бывшей котельной. Общий объем завалов составил около 150 кубических метров. По завалами найдены тела двух человек.