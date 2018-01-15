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В Челябинск прибыла «облетная группа» к саммитам ШОС и БРИКС
В Челябинск прибыла «облетная группа» к саммитам ШОС и БРИКС
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В Челябинск прибыла «облетная группа» к саммитам ШОС и БРИКС

 
В Челябинск прибыла «облетная группа» к саммитам ШОС и БРИКС

15/01/2018 - 15:05 В Челябинск прилетела так называемая «облетная группа» из Москвы. Цель визита – проверить город на готовность к приему саммитов ШОС и БРИКС, на проведение которых в 2020 году претендует южноуральская столица.

По словам главы Челябинска Евгения Тефтелева, федеральным экспертам во главе с советником президента России Антоном Кобяковым покажут места предполагаемого строительства важных объектов, приуроченных к саммиту.

«Мы покажем гостевой маршрут. Места будущих строек. Для саммита недостаточно существующих гостиничных мест. Уже есть собственники земельных участков, которые готовы построить на них несколько гостиниц, которые потом станут жилыми домами. Встретим, покажем, поговорим, проводим», – рассказал градоначальник.

Это уже второй визит «облетной группы» в Челябинск. Первый состоялся полтора года назад. Столичные гости проверят, что было сделано в городе за это время. Пока большая часть всего находится в стадии проекта.

В первую очередь гигантский конгресс-холл возле цирка. Аукцион на выбор подрядчика начался в декабре 2017 года и закончится 29 января. Проект появится в феврале, а разрешение на строительство – в марте-апреле. Сразу после этого планируется начать строительство. Общая стоимость объекта составит 9 миллиардов рублей.

Второй по значимости проект – это строительство нового здания аэропорта. Его проект уже готов и сейчас находится на рассмотрении в Главгосэкспертизе.

Кроме того в Челябинске уже строятся здание частного конгресс-холла на улице Труда напротив Центрального стадиона и шести отелей на 400 номеров.

Весной в городе планируется в два раза увеличить высадку деревьев – до 11-12 тысяч штук. Как заверяют городские власти, это будут крепкие, высотой около полуметра, саженцы, готовые для роста в естественном грунте.

По мнению экспертов, подготовительные работы к саммиту позволят кардинально изменить облик Челябинска.

«Набережная, чистая река, гостевые маршруты, отремонтированные фасады, газоны, тротуары, деревья, парки, пешеходные зоны и места отдыха, реклама и вывески в едином концепте, завершение «долгостроев», реконструированные театры, новые здания, новый аэропорт», – перечислил плюсы председатель комитета Южно-Уральской торгово-промышленной палаты по экологии и ресурсосбережению Андрей Минченко.

Окончательное решение о месте проведения саммита будет принято до конца 2018 года. 

Сергей Подолий
 
 
 

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