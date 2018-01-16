16/01/2018 - 14:18 Министр экологии Челябинской области Ирина Гладкова написала заявление об увольнении по собственному желанию. Пока заявление не подписано, она продолжает работать на своей должности.

Данную информацию подтвердил агентству заместитель руководителя Аппарата губернатора и правительства Челябинской области Дмитрий Федечкин. «В ближайшее время губернатор Борис Дубровский рассмотрит заявление Ирины Александровны. Если решение будет положительным, то назначат исполняющего обязанности министра», - уточнил Дмитрий Федечкин.

По данным собственных источником агентства, такое решение Ирина Александровна приняла в связи с многочисленной критикой в адрес ее работы со стороны челябинцев.

Напомним, в ноябре 2017 года активисты движения «Стоп ГОК» предложили губернатору уволить Ирину Гладкову, поскольку, по их мнению, она не справляется со своими обязанностями. На ее место они предложили своего активиста, юриста Владимира Казанцева.

В декабре 2017 года Ирина Александровна получила благодарность от председателя Совета Федерации ФС РФ Валентины Матвиенко за многолетний добросовестный труд и большой вклад в укрепление местного самоуправление и социально-экономическое развитие региона. Это вызвало негодование у многих челябинцев в соцсетях.