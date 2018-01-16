 

Челябинск - новости города и Челябинской области

В избранное
Сделать стартовой
Вход
Об агентстве Контакты Реклама
Погода в Челябинске
Ясно
-10 °C
  • Ясно
  • Ветер: ЗЮЗ, 4 м/с
  • Давление: 769 мм рт.ст.
  • Отн. Влажность: 72 %
Карта региона
 
Rambler's Top100
Министр экологии Челябинской области Ирина Гладкова написала заявление об увольнении
Министр экологии Челябинской области Ирина Гладкова написала заявление об увольнении
В Челябинск прибыла «облетная группа» к саммитам ШОС и БРИКС
В Челябинск прибыла «облетная группа» к саммитам ШОС и БРИКС
Следственный комитет проводит проверку по факту обрушения здания в Копейске и гибели людей
Следственный комитет проводит проверку по факту обрушения здания в Копейске и гибели людей
Прецедент: о помощи просят челябинские спасатели
Прецедент: о помощи просят челябинские спасатели
 

Министр экологии Челябинской области Ирина Гладкова написала заявление об увольнении

 

16/01/2018 - 14:18 Министр экологии Челябинской области Ирина Гладкова написала заявление об увольнении по собственному желанию. Пока заявление не подписано, она продолжает работать на своей должности.

Данную информацию подтвердил агентству заместитель руководителя Аппарата губернатора и правительства Челябинской области Дмитрий Федечкин. «В ближайшее время губернатор Борис Дубровский рассмотрит заявление Ирины Александровны. Если решение будет положительным, то назначат исполняющего обязанности министра», - уточнил Дмитрий Федечкин.

По данным собственных источником агентства, такое решение Ирина Александровна приняла в связи с многочисленной критикой в адрес ее работы со стороны челябинцев.

Напомним, в ноябре 2017 года активисты движения «Стоп ГОК» предложили губернатору уволить Ирину Гладкову, поскольку, по их мнению, она не справляется со своими обязанностями. На ее место они предложили своего активиста, юриста Владимира Казанцева.

В декабре 2017 года Ирина Александровна получила благодарность от председателя Совета Федерации ФС РФ Валентины Матвиенко за многолетний добросовестный труд и большой вклад в укрепление местного самоуправление и социально-экономическое развитие региона. Это вызвало негодование у многих челябинцев в соцсетях.

Олеся Денисова
 
 

Главное

Тушить некому: жители поселка Роза страдают от пожаров в Коркинском разрезе
Тушить некому: жители поселка Роза страдают от пожаров в Коркинском разрезе
Магнитогорец выжил после выстрела в висок
Магнитогорец выжил после выстрела в висок
Друзей не бросают: в Челябинске мужчина отказался покидать улицу без собаки, разделившей с ним все тяготы бездомной жизни
Друзей не бросают: в Челябинске мужчина отказался покидать улицу без собаки, разделившей с ним все тяготы бездомной жизни
В историческом музее Южного Урала выставлена редкая икона
В историческом музее Южного Урала выставлена редкая икона
«Все абсолютно прозрачно»: Евгений Тефтелев прокомментировал оптимизацию челябинских больниц
«Все абсолютно прозрачно»: Евгений Тефтелев прокомментировал оптимизацию челябинских больниц
Челябинский пес оправился после огнестрельного ранения и ищет друга
Челябинский пес оправился после огнестрельного ранения и ищет хозяина
Турецкие инвесторы заинтересовались строительством метро в Челябинске
Турецкие инвесторы заинтересовались строительством метро в Челябинске
В Челябинске пьяный токсикоман поджег 84-летнюю старушку, на глазах собутыльников женщина умирала 12 часов
В Челябинске пьяный токсикоман поджег 84-летнюю старушку, на глазах собутыльников женщина умирала 12 часов
В школах Верхнеуральска пирожки признаны незаконными
В школах Верхнеуральска пирожки признаны незаконными
В школах Челябинской области усилят меры безопасности
В школах Челябинской области усилят меры безопасности
 

Разделы

ticker
Агро+
Интервью
Статьи
Крупным планом
Есть мнение

Сюжеты

Метро в Челябинске
Экология
Владимир Путин в Челябинской области
Бюджет
Общественный транспорт Челябинска
Уголовное дело Сергея Давыдова

О нас

Читайте новости:

 

© 2016
Сайт разработан
andribas

© 1997-2016 Региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"
Эл №ФС77-52356 от 22.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Адрес редакции: г. Челябинск, ул. Монакова, д. 33, офис 2
Телефоны: (351) 237-29-26, 260-51-33, 237-15-35. Email: maineditor@uralpress.ru
По вопросам рекламы обращаться: rek@uralpress.ru

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки не закрытой от поисковых систем.

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности, если такая информация содержится в комментариях читателей.

Рейтинг@Mail.ru

 Яндекс цитирования