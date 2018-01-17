В Челябинской области подготовлено более 100 купелей

17/01/2018 - 12:28 В Челябинской области накануне Крещения организовано более 100 купелей. В столице Южного Урала «иордани» вырубили на озере Смолино, Шершнёвском водохранилище и озере Первое. Доступ ко всем купелям в этом году будет прекращен 19 января в 15 часов.

В Челябинске ночь с 18 на 19 января митрополит Никодим совершит литургию в Богоявленском мужском монастыре (улица 5-я Электровозная, 5 «а»). Обитель расположена в Ленинском районе Челябинска на берегу озера Смолино. Архиерейское богослужение начнется в полночь. После литургии, около 2 часов ночи, верующие выйдут из храма крестным ходом, и владыка Никодим освятит воды озера Смолино.

Священники многих храмов Челябинской епархии после богослужений также совершат освящение воды в открытых водоемах. В частности, настоятель челябинского храма апостолов Петра и Павла иерей Сергий Зайцев совершит великое освящение воды в Шершневском водохранилище. Оно состоится после ночного богослужения, приблизительно в 01:30 19 января.

Настоятель другого челябинского храма Всех святых иерей Александр Погудин освятит иордань в Шершневском водохранилище в районе пляжа «Каспийский берег». Чин освящения начнется 18 января ориентировочно в 19:30.

Настоятель храма в честь равноапостольного Владимира Киевского протоиерей Владислав Василевский освятит крещенскую прорубь близ пляжа челябинского отеля «Смолинопарк». Здесь чин освящения начнется 19 января в 10:45.

Священнослужители Свято-Васильевского храма города Челябинска освятят воды челябинского Первого озера в районе дома №1 по улице Мамина 18 января в 16:00.

В Златоусте горожане смогут совершить православный ритуал по традиции в крещенской купели на участке реки Ай у моста в селе Веселовка. Для удобства жителей установят палатки с обогревом для переодевания. Кроме того, всех желающих обеспечат горячим питьем. В Сатке жителей приглашают окунуться в городском пруду. В Еткульском районе традиционно подготовлена купель на озере Шеломенцево. В Чебаркуле можно будет окунуться в прорубь на озере Еловое.

На всех объектах в ночь с 18 на 19 января и весь день в Крещение будет проходить патрулирование со стороны личного состава структурных подразделений Главного управления МЧС России по Челябинской области. Помимо огнеборцев и специалистов государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) стоять на страже безопасности и покоя граждан будут сотрудники правоохранительных органов и скорой медицинской помощи, Поисково-спасательной службы Челябинской области и муниципальных служб спасения. Большая ответственность в этот период возлагается и на муниципальные власти.