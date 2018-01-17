 

Челябинск - новости города и Челябинской области

В избранное
Сделать стартовой
Вход
Об агентстве Контакты Реклама
Погода в Челябинске
Незначительная облачность, туман, дым
-15 °C
  • Незначительная облачность, туман, дым
  • Ветер: ЮЮВ, 2 м/с
  • Давление: 769 мм рт.ст.
  • Отн. Влажность: 92 %
Карта региона
 
Rambler's Top100
Яна Куприкова будет исполнять обязанности министра экологии Челябинской области
Яна Куприкова будет исполнять обязанности министра экологии Челябинской области
В Челябинской области подготовлено более 100 купелей
В Челябинской области подготовлено более 100 купелей
Тушить некому: жители поселка Роза страдают от пожаров в Коркинском разрезе
Тушить некому: жители поселка Роза страдают от пожаров в Коркинском разрезе
В Челябинск прибыла «облетная группа» к саммитам ШОС и БРИКС
В Челябинск прибыла «облетная группа» к саммитам ШОС и БРИКС
 

Яна Куприкова будет исполнять обязанности министра экологии Челябинской области

 
Яна Куприкова будет исполнять обязанности министра экологии Челябинской области

17/01/2018 - 17:52 Исполняющей обязанности министра экологии Челябинской области назначена Яна Куприкова.

Яна Куприкова сейчас является начальником управления охраны окружающей среды Минэкологии Челябинской области. В новую должность она вступит с понедельника, 22 января. Соответствующее постановление сегодня, 17 января, подписал губернатор Борис Дубровский, сообщается на официальном сайте главы региона.

«До назначения Министра экологии Челябинской области возложить исполнение его обязанностей на Куприкову Яну Анатольевну без освобождения ее от основных должностных обязанностей по замещаемой должности, с ее согласия и с установлением должностного оклада и выплатой надбавок по должности Министра экологии Челябинской области», - говорится в документе.

Напомним, министр экологии Челябинской области Ирина Гладкова 16 января написала заявление об увольнении по собственному желанию. В пятницу, 19 января, у Ирины Гладковой будет последний рабочий день.

Ольга Мельчакова
 
 
 

Разделы

ticker
Агро+
Интервью
Статьи
Крупным планом
Есть мнение

Сюжеты

Метро в Челябинске
Экология
Владимир Путин в Челябинской области
Бюджет
Общественный транспорт Челябинска
Уголовное дело Сергея Давыдова

О нас

Читайте новости:

 

© 2016
Сайт разработан
andribas

© 1997-2016 Региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"
Эл №ФС77-52356 от 22.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Адрес редакции: г. Челябинск, ул. Монакова, д. 33, офис 2
Телефоны: (351) 237-29-26, 260-51-33, 237-15-35. Email: maineditor@uralpress.ru
По вопросам рекламы обращаться: rek@uralpress.ru

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки не закрытой от поисковых систем.

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности, если такая информация содержится в комментариях читателей.

Рейтинг@Mail.ru

 Яндекс цитирования