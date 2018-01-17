Яна Куприкова будет исполнять обязанности министра экологии Челябинской области

Яна Куприкова сейчас является начальником управления охраны окружающей среды Минэкологии Челябинской области. В новую должность она вступит с понедельника, 22 января. Соответствующее постановление сегодня, 17 января, подписал губернатор Борис Дубровский, сообщается на официальном сайте главы региона.

«До назначения Министра экологии Челябинской области возложить исполнение его обязанностей на Куприкову Яну Анатольевну без освобождения ее от основных должностных обязанностей по замещаемой должности, с ее согласия и с установлением должностного оклада и выплатой надбавок по должности Министра экологии Челябинской области», - говорится в документе.

Напомним, министр экологии Челябинской области Ирина Гладкова 16 января написала заявление об увольнении по собственному желанию. В пятницу, 19 января, у Ирины Гладковой будет последний рабочий день.