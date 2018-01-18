Озёрский «Наш дом» - юбилею Высоцкого

Поэт, актёр театра и кино, бард, одна из самых знаковых фигур своего времени, лауреат Государственной премии СССР (посмертно), написавший более тысячи стихов и столько же давший концертов в стране и за рубежом, Владимир Высоцкий был и остаётся кумиром миллионов. Его справедливо называют «Пушкиным XX века». И хотя после ухода Высоцкого прошло 38 лет, к его незаурядному таланту и личности по-прежнему проявляют огромный интерес мастера экрана и сцены, биографы и литературоведы, которые продолжают исследовать его творчество и писать солидные монографии. Так что юбилейная дата не останется без их внимания и без внимания поклонников актёра, поэта - певца.

Первыми на Южном Урале признательность своему кумиру выскажут артисты Озёрского театра драмы и комедии «Наш дом». 26 и 28 января на его сцене состоится премьера спектакля «Репортаж из сумасшедшего дома». По словам заведующей литературной частью театра Полины Коваленко, по сути, это возвращение спектакля, созданного 20 лет назад работающим в то время главным режиссером театра Н.А. Воложаниным, который был лично знаком с Владимиром Высоцким и потому придавал особое значение своей новой постановке.

В основе пьесы предстоящей премьеры - повесть «О дельфинах и психах». Она была написана в конце 60-х годов прошлого века и распространялась в самиздате. И только в 1980-м была опубликована в парижском русскоязычном журнале «Эхо» под названием «Жизнь без сна». Авторами и исполнителями возобновлённого спектакля являются хорошо известные и популярные в Озёрске артисты – заслуженный артист России Вохобжон Азимов и Сергей Гальперин. Оба замечательные певцы они дополнили содержание пьесы стихами и песнями Владимира Высоцкого, в том числе неизвестными и редко исполняемыми. Это позволило им реализовать и эмоционально усилить главную идею спектакля - о внутренней борьбе человека, о неустанных и трудных его поисках свободы и независимости.