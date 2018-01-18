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Озёрский «Наш дом» - юбилею Высоцкого

 
Озёрский «Наш дом» - юбилею Высоцкого

18/01/2018 - 10:13 Через неделю, 25 января, Владимиру Семёновичу Высоцкому исполнилось бы 80 лет. К этой дате Озерский театр драмы и комедии «Наш дом» подготовил премьеру – спектакль «Репортаж из сумасшедшего дома».

Поэт, актёр театра и кино, бард, одна из самых знаковых фигур своего времени, лауреат Государственной премии СССР (посмертно), написавший более тысячи стихов и столько же давший концертов в стране и за рубежом,  Владимир Высоцкий был и остаётся кумиром миллионов. Его справедливо  называют «Пушкиным XX века». И хотя после ухода  Высоцкого  прошло 38 лет, к  его незаурядному таланту и  личности по-прежнему проявляют огромный интерес мастера экрана и сцены, биографы и  литературоведы, которые  продолжают исследовать его творчество и писать солидные  монографии. Так что юбилейная дата  не останется без их внимания и без внимания поклонников актёра, поэта - певца.

Первыми на Южном Урале  признательность своему кумиру выскажут артисты Озёрского театра драмы и комедии «Наш дом».  26 и 28 января на его сцене состоится премьера спектакля «Репортаж из сумасшедшего дома». По словам заведующей литературной частью театра Полины Коваленко, по сути, это возвращение спектакля, созданного 20 лет назад работающим  в то время главным режиссером театра Н.А. Воложаниным, который был лично знаком с Владимиром Высоцким и  потому придавал особое значение  своей новой постановке.     

В  основе пьесы  предстоящей премьеры -  повесть «О дельфинах и психах». Она была написана в конце  60-х годов прошлого века и распространялась  в самиздате. И только в 1980-м была опубликована в парижском русскоязычном журнале «Эхо» под названием «Жизнь без сна». Авторами и исполнителями возобновлённого спектакля являются хорошо  известные и популярные  в Озёрске артисты – заслуженный артист России Вохобжон Азимов и Сергей Гальперин. Оба замечательные певцы они дополнили содержание пьесы  стихами и песнями Владимира Высоцкого, в том числе неизвестными и редко исполняемыми. Это позволило им реализовать и эмоционально усилить главную идею спектакля -  о внутренней борьбе человека, о  неустанных и трудных  его поисках свободы и независимости.

Людмила Фёдорова
 
 

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