18/01/2018 - 23:03 Сегодня, 18 января, в Челябинске во время следственного эксперимента сбежал особо опасный преступник. Вся полиция города поднята по тревоге.

Как сообщил агентству "Урал-пресс-информ" собственный источник в правоохранительных органах, преступник ранее судимый и смог сбежать из машины в то время, когда его везли на место преступления для следственного эксперимента.

Сбежавший: Меркулов Сергей Юрьевич, 05.07.1981 года рождения, уроженец города Пласт Челябинской области.

Одет: черные брюки (классические), черные летние туфли, вязанный джемпер молочного цвета, черная куртка (ветровка), удлиненная до середины бедра, на голове вязанная темная синяя шапка с белой полосой.

Личный состав УМВД России по городу Челябинску поднят по тревоге. Проводятся розыскные мероприятия.

Полицейские просят всех, кто располагает информацией о месте нахождения разыскиваемого, сообщить по телефонам УМВД России по г. Челябинску: (351) 266-77-07, 267-77-04, 8-908-081-81-16 либо 02.