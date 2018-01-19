19/01/2018 - 15:48 Найти сбежавшего во время следственного эксперимента рецидивиста помогли челябинцы. Преступник отсиживался в подъезде жилого дома, расположенного по улице Хариса Юсупова.

Сегодня, 19 января, полицейские Челябинска задержали рецидивиста Сергея Меркулова, который 18 января сбежал из полицейской машины, когда его везли в СИЗО после следственного эксперимента.

«Уроженец Пласта был арестован за совершение разбоя и совершил побег во время проведения следственно-оперативных мероприятий», - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

Как стало известно, подозреваемый сидел в наручниках в полицейском «бобике» сзади, двое конвоиров сидели на переднем сиденье. Оставленный практически без присмотра арестант смог выпнуть ногой дверь и скрыться. Все это произошло в районе улице Механической. Он умудрился перепрыгнуть через заводской забор и уйти от полиции.

В городе был объявлен план «Перехват». Полицейские перекрыли все выезды из города, останавливали для проверки все машины. В городе образовались многокилометровые пробки.

Стражи порядка при активном участии Росгвардии также осматривали каждую маршрутку, обходили дворы и подъезды. В одном из них в Курчатовском районе Челябинска Сергей Меркулов и был обнаружен.

«Он был задержан в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Челябинску в подъезде жилого многоквартирного дома по улице Хариса Юсупова в Курчатовском районе», - отметили в региональном полицейском главке.

«Необходимо отметить, что жители города заняли активную гражданскую позицию и сообщали имеющуюся у них информацию по указанным в ориентировке телефонам. В ходе отработки одного из адресов преступник и был найден», - отметила сотрудник пресс-службы УМВД России по Челябинску Любовь Гайнулина.

Добавим, Сергей Меркулов находился под стражей с 8 декабря 2017 года в СИЗО №3. Он был задержан за нападение на цветочный ларек в Металлургическом районе Челябинска. Тогда, угрожая ножом, он похитил из кассы чуть больше полутора тысяч рублей.

Ранее Сергей Меркулов был судим. Четыре раза он отбывал срок за кражи, побои и грабежи. Преступления он совершал в Пласте и Челябинске. Вышел на свободу в 2012 году.

За побег Сергею Меркулову грозит до 4 лет лишения свободы. Возбуждено соответствующее уголовное дело. Плюс Меркулов также будет отбывать срок за совершенный разбой, за который он и был задержан.