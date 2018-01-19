 

Челябинск - новости города и Челябинской области

В избранное
Сделать стартовой
Вход
Об агентстве Контакты Реклама
Погода в Челябинске
Рваные облака
-20 °C
  • Рваные облака
  • Ветер: ССЗ, 2 м/с
  • Давление: 775 мм рт.ст.
  • Отн. Влажность: 84 %
Карта региона
 
Rambler's Top100
Найти сбежавшего во время следственного эксперимента рецидивиста помогли челябинцы
Найти сбежавшего во время следственного эксперимента рецидивиста помогли челябинцы
Антон Мынта: Южноуральцам не нужно бояться коллекторов
Антон Мынта: Южноуральцам не нужно бояться коллекторов
В южноуральских школах проводятся внеплановые проверки
В южноуральских школах проводятся внеплановые проверки
Озёрский «Наш дом» - юбилею Высоцкого
Озёрский «Наш дом» - юбилею Высоцкого
 

В южноуральских школах проводятся внеплановые проверки

 
В южноуральских школах проводятся внеплановые проверки

19/01/2018 - 12:29 В учебных заведениях Челябинской области проводятся внеплановые проверки на предмет организации безопасности.

В Министерство образования и науки Челябинской области поступило поручение от заместителя председателя Правительства Российской Федерации Ольги Голодец и губернатора Челябинской области Бориса Дубровского о проведении совместно с Росгвардией проверок в школах. Об это агентству «Урал-пресс-информ» сообщил министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов.

Напомним, Ольга Голодец заявила о необходимости усилить меры безопасности в российских школах после инцидента в Перми. Губернатор Борис Дубровский поручил провести проверки в южноуральских школах после конфликта в Сосновском районе.

По словам Александра Кузнецова, в каждой школе должен быть паспорт антитеррористической безопасности, где утверждены требования по физической безопасности зданий и сооружений, по организации охраны в школе и системе оповещения. Для каждого учебного учреждения определяется класс опасности в зависимости от числа учащихся. В зависимости от него устанавливается режим охраны.

Как пояснил министр, за безопасность детей в школе отвечает сама образовательная организация и ее учредитель (как правило, это муниципалитет). На эти цели в бюджете каждого муниципалитета должны быть заложены определенные суммы. За пределами школы за детей несут ответственность родители или законные представители.

Как пояснили агентству в пресс-службе Управления образования города, 16 января во все школы Челябинска было направлено информационное письмо об усилении мер безопасности. Образовательным учреждениям рекомендовалось ужесточить пропускной режим, регулярно проводить осмотр помещений, исключить нахождение в школе посторонних лиц, активнее взаимодействовать с территориальными органами безопасности.

По данным ведомства, паспорта безопасности и регламент действий сотрудников в случае ЧП есть в каждой школе города. На сентябрь 2017 года каждая школа была оснащена кнопкой экстренного вызова полиции и постом охраны. В большинстве школ установлено видеонаблюдение и металлоискатели.

Ольга Мельчакова
 
 
 

Разделы

ticker
Агро+
Интервью
Статьи
Крупным планом
Есть мнение

Сюжеты

Метро в Челябинске
Экология
Владимир Путин в Челябинской области
Бюджет
Общественный транспорт Челябинска
Уголовное дело Сергея Давыдова

О нас

Читайте новости:

 

© 2016
Сайт разработан
andribas

© 1997-2016 Региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"
Эл №ФС77-52356 от 22.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Адрес редакции: г. Челябинск, ул. Монакова, д. 33, офис 2
Телефоны: (351) 237-29-26, 260-51-33, 237-15-35. Email: maineditor@uralpress.ru
По вопросам рекламы обращаться: rek@uralpress.ru

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки не закрытой от поисковых систем.

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности, если такая информация содержится в комментариях читателей.

Рейтинг@Mail.ru

 Яндекс цитирования