В южноуральских школах проводятся внеплановые проверки

В Министерство образования и науки Челябинской области поступило поручение от заместителя председателя Правительства Российской Федерации Ольги Голодец и губернатора Челябинской области Бориса Дубровского о проведении совместно с Росгвардией проверок в школах. Об это агентству «Урал-пресс-информ» сообщил министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов.

Напомним, Ольга Голодец заявила о необходимости усилить меры безопасности в российских школах после инцидента в Перми. Губернатор Борис Дубровский поручил провести проверки в южноуральских школах после конфликта в Сосновском районе.

По словам Александра Кузнецова, в каждой школе должен быть паспорт антитеррористической безопасности, где утверждены требования по физической безопасности зданий и сооружений, по организации охраны в школе и системе оповещения. Для каждого учебного учреждения определяется класс опасности в зависимости от числа учащихся. В зависимости от него устанавливается режим охраны.

Как пояснил министр, за безопасность детей в школе отвечает сама образовательная организация и ее учредитель (как правило, это муниципалитет). На эти цели в бюджете каждого муниципалитета должны быть заложены определенные суммы. За пределами школы за детей несут ответственность родители или законные представители.

Как пояснили агентству в пресс-службе Управления образования города, 16 января во все школы Челябинска было направлено информационное письмо об усилении мер безопасности. Образовательным учреждениям рекомендовалось ужесточить пропускной режим, регулярно проводить осмотр помещений, исключить нахождение в школе посторонних лиц, активнее взаимодействовать с территориальными органами безопасности.

По данным ведомства, паспорта безопасности и регламент действий сотрудников в случае ЧП есть в каждой школе города. На сентябрь 2017 года каждая школа была оснащена кнопкой экстренного вызова полиции и постом охраны. В большинстве школ установлено видеонаблюдение и металлоискатели.