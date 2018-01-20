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Глава южноуральского Минздрава Сергей Кремлев покинет пост

 
Глава южноуральского Минздрава Сергей Кремлев покинет пост

20/01/2018 - 13:58 Министр здравоохранения Челябинской области Сергей Кремлев уходит в отставку. Исполнять обязанности министра будет его заместитель Сергей Приколотин. Об этом агентству «Урал-пресс-информ» сообщил информированный источник.

«Я не подтверждаю эту информацию», - прокомментировал агентству пресс-секретарь губернатора Дмитрий Федечкин. Но вполне вероятно, что на следующей неделе Сергей Кремлев все же покинет пост министра.

Как уточнил агентству информированный источник, у вышестоящего руководства нет серьезных претензий к его работе, главные врачи крупнейших больниц региона также с уважением отзываются о его профессионализме и деятельности на посту министра. Но Сергей Кремлев решил уйти в отставку и напишет заявление на увольнение по собственному желанию. .

Напомним, Сергей Кремлев вступил в должность министра здравоохранения Челябинской области в августе 2014 года. Два дня назад ему исполнился 61 год. Губернатор Челябинской области в день рождения наградил Сергея Кремлева высшей региональной наградой региона – знаком отличия «За заслуги перед Челябинской областью».

В этом году уже второй министр подает в отставку. Министр экологии Челябинской области Ирина Гладкова 16 января написала заявление об увольнении по собственному желанию. Губернатор Борис Дубровский подписал заявление, в настоящий момент исполняет обязанности министра Яна Куприкова.

Олеся Денисова
 
 
 

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