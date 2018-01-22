Челябинка через суд пытается вернуть конфискованное спортивное питание

Все началось с того, что в сентябре 2017 года в челябинский розничный магазин спортивного питания «Олимп» без предупреждения пришли сотрудники таможни и вооруженные сотрудники СОБРа и сообщили продавцам, что сейчас всё будут изымать и уничтожать. Представленные работниками магазина документы были проигнорированы со словами: всё это поддельное, а продукция санкционная, и не может быть в России. И не важно, кто вам её продавал.

Подготовка к разбирательству длилась более 4-х месяцев. Всё это время специализированное питание для спортсменов хранится на складах таможни неизвестно в каких условиях.

Истец и руководитель челябинской студии спортивного питания «Олимп» Ольга Скирда просит суд признать действия таможенного органа незаконными, обязать таможню вернуть ей изъятый товар на сумму более миллиона рублей и в надлежащем качестве.

Таможенники заявляют, что действовали в рамках закона.

«Таможенный осмотр был произведен на основании предписания, выданного согласно постановлению правительства РФ от 7 августа 2014 года №778. Имеющаяся у нас информация в ходе осмотра была подтверждена: товар – специализированное питание для спортсменов производства США и стран Евросоюза», - заявляет сотрудник таможни Наталья Аркан.

Кроме того, у владельцев магазина отсутствовали документы, разрешающие оборот указанной продукции на территории России, а именно - подтверждение целевого назначения ввозимого товара для обеспечения сборных команд страны, выданного министерством спорта Российской Федерации. Согласно действующему законодательству оборот данной продукции в иных целях запрещен. В соответствии с указом президента и постановлением правительства России данная продукция изъята и подлежит уничтожению.

Однако, у стороны предпринимателя иное мнение. Таможенный орган должен был соотнести каждый конкретный товар с конкретным кодом ТНВЭД, наименованием и страной происхождения товара, а этого сделано не было. Юристы считают это грубым нарушением со стороны таможни.

«Изъяли товар и просто указали пять кодов, под которые подпадают все 57 наименований продукта. Это говорит о том, что таможне без разницы, какой товар изымать», - комментирует управляющий партнер юридической компании «Лесников и Партнеры» Пётр Лесников, представляющий интересы предпринимателя Ольги Скирды.

«Функция таможни – пресечь ввоз и реализацию санкционных товаров, - комментирует заместитель начальника челябинской таможни по экономической деятельности Станислав Васёв. – Санкции со стороны таможни простейшие – уничтожение товара. А уж кто там крайний, пока нам это не интересно. Мы не ищем субъекта правонарушения».

«Негодование предпринимателя понятно, но нужно понимать, что прежде, чем принять решение об изъятии товара, таможня провела комплекс проверочных мероприятий, в том числе направленных на определение законности ввоза товара на территорию Российской Федерации. Кроме этого бизнесмен обжаловал наши действия в органах прокуратуры, нарушений надзорным органом не установлено. А обратиться в суд — право любого гражданина страны. Если в суде будет доказана легальность изъятого товара, разумеется, вернём его. В ином случае товар будет уничтожен. Сейчас это спортивное питание хранится на складе», - добавили в пресс-службе таможни.

В таможне отметили, что подобные случаи в России — не единичны. И это несмотря на то, что постановление о запрете ввоза некоторых товаров в нашу страну было подписано не пару месяцев назад, а в 2014 году. Любой предприниматель, занимающийся торговлей импортными продуктами питания, должен иметь ввиду действующее в России продуктовое эмбарго. Тем более, что информация о санкциях в отношении США, стран ЕС и других стран постоянно освещается в СМИ.

«Действительно, бизнесмен, который не занимается внешнеэкономической деятельностью, работающий внутри Российской Федерации, не имеет доступа к базам деклараций, поэтому не может предъявить соответствующие документы при таможенной проверке. Решение проблем на предмет того, кто из бизнесменов должен нести убытки – дело взаимной торговли между поставщиком и покупателем», - добавил заместитель начальника челябинской таможни по экономической деятельности Станислав Васёв.

Судебный процесс был отложен на 8 февраля 2018 года для явки в процесс в качестве третьих лиц 9 российских поставщиков продукции, у которых предприниматель Ольга Скирда приобретала товар.