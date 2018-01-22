22/01/2018 - 09:34 С сегодняшнего дня, 22 января, министром здравоохранения Челябинской области назначен Сергей Приколотин. Сергей Кремлев, возглавлявший южноуральский минздрав с 2014 года, ушел в отставку по собственному желанию.

Постановление о назначении нового министра подписал губернатор Борис Дубровский. «Освободить Кремлева Сергея Леонидовича от замещаемой должности Министра здравоохранения Челябинской области, расторгнуть с ним служебный контракт и уволить с государственной гражданской службы Челябинской области 19 января 2018 года по инициативе гражданского служащего, пункт 3 части 1 статьи 33 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации», - говорится в сообщении.

Сергей Кремлев вступил в должность министра здравоохранения Челябинской области в августе 2014 года. 18 января ему исполнился 61 год. В этот день Борис Дубровский вручил Сергею Кремлеву знак отличия «За заслуги перед Челябинской областью».

Нового руководителя коллективу Минздрава представил первый заместитель губернатора Евгений Редин.

Сергей Игоревич Приколотин родился в Сочи 26 марта 1972 года. В 1996 году окончил Челябинскую государственную медицинскую академию по специальности «педиатрия», в 1997 году прошел интернатуру по специальности «анестезиология и реаниматология».

Трудовую деятельность начал в горбольнице №3 врачом анестезиологом-реаниматологом МГУ «Городская больница № 3».В 2005 году возглавил «Станцию скорой медицинской помощи». В 2012 году - назначен директором Управления здравоохранения Миасского городского округа. С июля 2016 года работал заместителем министра, начальником управления Министерства здравоохранения Челябинской области.