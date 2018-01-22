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«Облетная группа» сделала замечания Челябинску по готовности к форуму ШОС и БРИКС

 
«Облетная группа» сделала замечания Челябинску по готовности к форуму ШОС и БРИКС

22/01/2018 - 11:35 На прошлой неделе в Челябинске работала так называемая «облетная группа». Эксперты из Москвы оценивали готовность города к приему саммитов БРИКС и ШОС, на которые южноуральская столица претендует в 2020 году. Столичные гости сделали ряд серьезных замечаний.

По словам первого замглавы Челябинска Натальи Котовой, основные претензии коснулись сферы строительства. Для мероприятия такого масштаба в городе необходимо возвести еще несколько отелей, которых пока нет.

«Нужно построить гостиницы, а для этого необходимы инвесторы», – коротко резюмировала Котова.

«Облетная группа» во главе с  советником президента России Антоном Кобяковым прилетела в Челябинск 15 января. Эксперты осмотрели площадки под строительство двух конгресс-холлов, проехали по «гостевому маршруту». По ходу визита, москвичи заявили дополнительные требования к формату приема гостей и проведения мероприятий.

Для выполнения всех условий в Челябинске создали рабочую группу с представителями регионального и федерального правительств. Она должна доработать и согласовать  необходимые проекты.

Местные аналитики посчитали это хорошим знаком. Так, по мнению председателя комитета Южно-Уральской торгово-промышленной палаты Андрея Минченко, если бы на Челябинске как столице международного форума в Москве захотели  поставить крест, то вряд ли стали бы собирать какие-либо рабочие группы.

Минувший визит стал для «облетной группы» вторым. Первый состоялся в ноябре 2017 года.

Сергей Подолий
 
 

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