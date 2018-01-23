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В Челябинской области за 2017 год появились на свет более 38 тысяч малышей
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В Челябинской области за 2017 год появились на свет более 38 тысяч малышей

 
В Челябинской области за 2017 год появились на свет более 38 тысяч малышей

23/01/2018 - 11:08 В Челябинской области за 2017 году на свет появились 38 тысяч 477 малышей. В сравнении с 2016 годом количество новорожденных уменьшилось на 6 тысяч 132.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе Челябинского отделения Фонда социального страхования РФ, девочек родилось традиционно больше (20 тысяч 4малышки), чем мальчиков (18 тысяч 904 малыша). Появились на свет 417 двоен и 7 троен. Средний рост малышей составил - 51,3 см, средний вес - 3,31 кг.

Средний возраст мам, как и в прошлом году, составил 29 лет. Для большинства рожениц (16 тысяч 285) - это были вторые роды. Четвертого и более ребенка родили 1 тысяча 916 женщин.

На «Родовый сертификат» Челябинским региональным отделением Фонда социального страхования РФ в 2017 году направлено 394 миллиона рублей. Средства перечисляются медицинским организациям, оказывающим медицинскую помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовой период, а также детям в течение первого года жизни, на основании представленных ими талонов родовых сертификатов.


 
 
 

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