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В Челябинской области ждут закона о запрете соцсетей для подростков

 
В Челябинской области ждут закона о запрете соцсетей для подростков

23/01/2018 - 16:25 На Южном Урале готова вся необходимая техническая инфраструктура для пользования интернетом по новым правилам. Законопроект о регистрации пользователей по паспорту внес в Государственную думу депутат-«единорос» Виталий Милонов.

Законопроект появился в электронной базе парламента накануне, 22 января. Депутат предлагает узаконить понятия «социальная сеть», «пользователь социальной сети» и определить порядок регистрации в них физлиц.

В частности, предлагается, чтобы пользование соцсетями предоставлялось только по паспорту и после заключения пользовательского соглашения. А подростков до 14 лет смогут регистрировать только их родители или законные представители, которые будут вести контроль  за доступом к аккаунту. На перерегистрацию уже существующих профилей дается один год. 

Владельцев соцсетей, нарушивших порядок регистрации предлагается штрафовать на 800 тысяч -1 миллион рублей.

«Закон создаст дополнительные барьеры для различных внутренних факторов, которые стремятся оказывать негативное воздействие на общественные и выборные процессы в Российской Федерации посредством анонимных манипуляций в социальных сетях», – говорит Милонов в пояснительной записке к законопроекту.

Принятие закона, по мнению депутата, позволит очистить соцсети от фейковых профилей по принципу «один человек – один профиль». Кроме того, такой принцип позволит привлекать пользователей к административной или даже уголовной ответственности за призывы к экстремизму, создание деструктивных групп, вроде «групп смерти», за оскорбления и клевету.

Одними из первых в Челябинской области на этот законопроект откликнулись в Министерстве информационных технологий и связи. Там считают, что в регионе созданы все условия для скорого внедрения новых правил.

«Можно значительно упростить процедуру регистрации, без сканирования паспортов и прочего. Например, регистрировать аккаунт через Единый портал Госуслуг, где имеются все данные на пользователя. Этот портал сейчас очень востребован даже в самых удаленных населенных пунктах региона, в том числе пожилыми людьми, – подчеркнул замминистра связи региона Игорь Фетисов. – Для процесса паспортной регистрации с технической точки зрения в области есть все необходимое».

Особо важным в предложенном законопроекте Фетисов считает ограничение пользования соцсетями для подростков.

«У них еще «нет головы», и многие поступки они совершают необдуманно. Поэтому их легко вовлечь в различные деструктивные сообщества и манипулировать сознанием», –  отметил замминистра.

Это второй законопроект о соцсетях, который Милонов внес в думу. Первый появился в апреле 2017 года и был более жестким. В частности, он предусматривал полный запрет пользования соцсетями для подростков моложе 14 лет. Но  в таком  виде аналитики напророчили законопроекту неизбежный крах. Новая версия более проработана и учитывает предыдущие недоработки.

«Я читала оба законопроекта. И первый казался мне более полезным. Соцсети для подростков должны быть закрыты совсем, – считает социальный психолог Наталья Нестерова. – Именно в этом возрасте формируются стереотипы поведения, идет активное половое созревание.  А сейчас интернет часто заменяет живое общение и многие подростки, повзрослев, не знают, как вести себя с представителями противоположного пола «вживую». Да и зачем подросткам общаться с незнакомыми людьми, находящимися неизвестно где? А для разговора с одноклассниками или приятелями хватит обычного телефона».

Предложенные Милоновым инициативы совпадают с мнением большинства россиян. По данным ВЦИОМ, запрет на выход в соцсети для подростков считают правильным 62% опрошенных. 

Сергей Подолий
 
 

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