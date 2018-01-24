25 января Владимиру Высоцкому исполнилось бы 80 лет

Владимир Высоцкий остается для россиян одним из главных кумиров: как и двадцать лет назад, он занял в народном рейтинге вторую строчку, набрав 28% (в 1999 году — 31%) и уступив только Гагарину, получившему 44%. На третьей строке оказался маршал Жуков с результатом 27% (в 1999-м — 26%, в 2010-м — 20%).

Имя Высоцкого знакомо почти каждому россиянину: только один процент респондентов признались, что впервые слышат его. Для большинства опрошенных (47%) Высоцкий — это прежде всего певец, как актера театра и кино его ценят по 13%, как поэта — 25% респондентов.

В опросе, проводившемся методом телефонного интервью с 19 по 20 января, приняли участие две тысячи россиян старше 18 лет. Максимальная погрешность не превышает 2,2%.

В четверг, 25 января, Владимиру Высоцкому исполнилось бы восемьдесят лет.

В связи с этой датой мы попросили члена Союза журналистов и Союза писателей России, нашего земляка из Магнитогорска Станислава Рухмалева, которому довелось брать интервью у барда Всея Руси, написать о тех памятных встречах. Предлагаем вашему вниманию эти пронзительные, очень личные воспоминания.