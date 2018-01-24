В Челябинске назвали главные ошибки при благоустройстве домов

24/01/2018 - 16:49 Центр мониторинга городской среды Челябинского отделения ОНФ назвал главные ошибки при благоустройстве дворов. Федеральная программа, рассчитанная до 2022 года, стартовала в прошлом году и по его итогам выявила несколько существенных проблем.

Программа реализовывалась впервые. Поэтому, как отметили участники заседания, зачастую приходилось идти путем проб и ошибок. Именно на них и сделали акцент, чтобы избежать их в дальнейшем.

На благоустройство городской среды Челябинская область получила более 1 миллиарда рублей. На эти деньги планировалось отремонтировали 879 дворов и 98 парков и скверов, но на деле обновили только 813 дворов. По рейтингу ОНФ Южный Урал занял третье место в стране, по оценке федерального Минстроя – шестое.

«В 2017 году программа, в целом, считается реализованной. Где-то сделано очень хорошо, где-то есть недочеты, на которые мы попросили обратить внимание органы местного самоуправления и, по возможности, эти недочеты устранить, – отметил координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды Челябинского отделения ОНФ Антон Неверов. – В первую очередь, они свелись к комплексности реализации программы, чтобы не распыляться на большие территории, но с минимальными работами».

Комплексность заключается в том, чтобы вместе с активными жильцами дома добиться выполнения работ в полном объеме. Это асфальтирование внутридворовых проездов, установка лавочек и урн, монтаж детских и спортивных площадок, освещения, прокладка пешеходных дорожек. Словом, весь комплекс работ, который сделает двор уютным и красивым, а жители смогут увидеть выполнение программы.

Но такое делается не везде. Как показал мониторинг, часто все работы по благоустройству сводятся к банальному асфальтированию. А на элементарные урны и лавочки после этого попросту не хватает средств. Хотя в ОНФ не исключают, что строители иногда умышленно идут на такой шаг.

«Проблема в том, что в асфальт можно закатать любую сумму. И проверить этот факт бывает очень сложно, – заметил член штаба регионального отделения ОНФ Виталий Вороной. – Причем, часто стоимость асфальта оказывается завышенной, а качество – весьма низким».

Именно так поступили во дворе дома по адресу Калинина,1. Подрядчики закатали в асфальт 2 миллиона выделенных на благоустройство рублей, а заявленных урн и лавочек так и не появилось. В итоге довольными остались только местные автомобилисты, а жильцы как жили в «убитом» дворе, так и будут в нем жить, так как повторное проведение работ по благоустройству не предусмотрено.

По мнению активистов ОНФ, основная проблема заключается в том, что местные чиновники в последний момент урезают сумму, отпущенную на работы. И в итоге реализовать первоначальный проект не получается.

«К сожалению, приходится либо тратить деньги на 2-3 двора, но делать все. Либо распределять их по чуть-чуть, но охватить больше дворов», – отметила замначальника Управления инженерной инфраструктуры Челябинской области Елена Шевцова.

Отчасти в этом виноваты сами жильцы, которые не проследили за выполнением проекта, а также депутаты, которые должны отстаивать интересы избирателей перед органами власти, но часто этого не делают, идя на поводу у чиновников.

«Самые главные недочеты заключаются в информированности граждан. Именно донести до жителей информацию о реализации программы по поводу включения в нее, совместного обсуждения того, что они хотят видеть в своем дворе. Если не будет участия жильцов, все сделают за них. А еще администрации, распыляя деньги по максимальному количеству дворов, могут «хотелки» жителей урезать», – подчеркнул Антон Неверов.

Другая проблема – в инвентаризации дворов. В Челябинске она до сих пор не проведена. Поэтому многие придомовые территории оказываются бесхозными, а значит, не могут попасть в программу благоустройства.

«У нас не глава города, а именно мэр. Так как «глава» – это голова, которая думает, а не только говорит», – заметила эксперт по вопросам ЖКХ Общественной палаты Челябинской области Идея Меньшикова.

И, наконец, еще одна проблема заключается в откровенном надувательстве со стороны подрядчиков. Так, мониторинг дворов в Советском и Курчатовском районах показал, что установленные всего несколько месяцев назад игровые площадки общей стоимостью 7,5 млрд. рублей не соответствуют техническому заданию и даже являются потенциально опасными для детей.

По всем выявленным фактам ОНФ направили запросы в Контрольно-счетную палату и прокуратуру города. А выявленных просчетов постараются избежать в 2018 году.