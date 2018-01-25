Челябинские подростки получают обморожение из-за гламура

25/01/2018 - 15:47 В поликлинику Челябинской областной детской клинической больницы за прошедшие двое суток обратилось двое подростков с обморожением лодыжек. Причиной стали модные среди молодежи короткие носки и подогнутые брюки, когда лодыжки остаются открытыми.

Как рассказал агентству врач травматолог-ортопед 1 квалификационной категории Челябинской областной детской клинической больницы Александр Семенов, двое подростков получили обморожение второй степени тяжести нижней части голени. На коже образовались волдыри. Пациенты проходят лечение амбулаторно.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе администрации города, за прошедшие двое суток 14 человек пострадали от морозов. Из них все взрослые.

23 января к медикам обратились 6 человек, трое – в состоянии алкогольного опьянения. У четверых из них диагностировано переохлаждение, у двоих – обморожение. Троих госпитализировали в медицинское учреждение.

24 января медицинская помощь понадобилась 8 человек. У семерых диагностировано переохлаждение, у одного – обморожение. Один человек госпитализирован.

По прогнозам челябинского гидрометцентра, морозная погода в регионе продержится до 26 января. Предстоящей ночью ожидается минус 28-33 градуса, в горах – минус 22-27 градусов, на крайнем западе – минус 13-18 градусов.