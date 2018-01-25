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Челябинский ученый получил премию правительства РФ за прорыв в лечении последствий радиационных аварий

 
Челябинский ученый получил премию правительства РФ за прорыв в лечении последствий радиационных аварий

25/01/2018 - 10:15 Заведующий кафедрой радиационной медицины Челябинского государственного университета Александр Аклеев получил премию правительства РФ в области науки и техники за комплекс биомедицинского оборудования и технологии для прогноза, диагностики и иммунотерапии радиационно-индуцированной патологии. Особенно важной эта проблема представляется в свете недавней аварии на АЭС Фукусима-1.

Заслуженный деятель науки РФ, доктор медицинских наук, профессор, директор Уральского научно-практического центра радиационной медицины Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России), Александр Аклеев считается одним из лучших учёных в своей области. Он - автор принципиально нового подхода к проблеме ранней диагностики у облучённого человека злокачественных новообразований.

Под руководством Александра Аклеева разработан ряд методических рекомендаций, патентов, изобретений, направленных на повышение качества лечения пострадавших от радиации. Эффективная система диагностики радиационной иммунопатологии и её иммунотерапии была применена к ликвидаторам аварий на ПО «Маяк» и Чернобыльской АЭС, а также облученному населению.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ЧелГУ, на этот раз группа учёных Первого Московского государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова, государственного научного центра «Институт иммунологии», Южно-Уральского института биофизики ФМБА, Сибирского федерального научно-клинического центра ФМБА во главе с Александром Аклеевым создала и внедрила в практику комплекс биомедицинского оборудования и технологии для прогноза, диагностики и иммунотерапии радиационно-индуцированной патологии.

Особая ценность полученных результатов обусловлена глубоким и всесторонним изучением иммунитета - ключевой системы организма человека, ответственной за защиту от болезнетворных и токсических факторов окружающей среды. Получены принципиально новые данные, характеризующие функциональное состояние иммунной системы в условиях радиационного воздействия на всех уровнях организации живой материи: молекулярном, клеточном, тканевом, организменном и популяционном.


 
 

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