 

Челябинск - новости города и Челябинской области

В избранное
Сделать стартовой
Вход
Об агентстве Контакты Реклама
Погода в Челябинске
Ясно
-17 °C
  • Ясно
  • Ветер: Ю, 4 м/с
  • Давление: 790 мм рт.ст.
  • Отн. Влажность: 54 %
Карта региона
 
Rambler's Top100
Борис Дубровский обратился к Сергею Шойгу с просьбой обеспечить безопасность приывников. Фото Валерия Иванова
Борис Дубровский обратился к Сергею Шойгу с просьбой обеспечить безопасность призывников
Челябинские подростки получают обморожение из-за гламура
Челябинские подростки получают обморожение из-за гламура
В Челябинской области ждут закона о запрете соцсетей для подростков
В Челябинской области ждут закона о запрете соцсетей для подростков
Станислав Рухмалев: Герой нашего времени: Владимир Высоцкий
Станислав Рухмалев: Герой нашего времени - Владимир Высоцкий
 

Борис Дубровский обратился к Сергею Шойгу с просьбой обеспечить безопасность призывников

 

26/01/2018 - 10:49 Губернатор Челябинской области Борис Дубровский направил письмо министру обороны Российской Федерации Сергею Шойгу с просьбой принять меры по обеспечению безопасности военнослужащих по призыву.

Об этом агентству «Урал-пресс-информ» подтвердил заместитель руководителя Аппарата губернатора и правительства Челябинской области Дмитрий Федечкин.

За последние пять лет во время прохождения службы в армии погибло 17 призывников и Челябинской области. Особенно губернатор призвал обратить внимание на военную часть № 88503 в Перми, где погибли три южноуральца. Правительство области оказывает поддержку семьям погибших. Глава региона попросил Сергея Шойгу принять все возможные меры по недопущению подобных ситуаций и наказанию виновных.

Напомним, в начале года рядовой военной части в Перми из Магнитогорска покончил жизнь самоубийством. Задержаны подозреваемые в доведении солдата до суицида. В апреле 2017 года в той же части покончил с собой еще один солдат из Челябинской области. По версии следствия, он якобы произвел самострел, находясь в карауле.

Олеся Денисова
 
 
 

Разделы

ticker
Агро+
Интервью
Статьи
Крупным планом
Есть мнение

Сюжеты

Метро в Челябинске
Экология
Владимир Путин в Челябинской области
Бюджет
Общественный транспорт Челябинска
Уголовное дело Сергея Давыдова

О нас

Читайте новости:

 

© 2016
Сайт разработан
andribas

© 1997-2016 Региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"
Эл №ФС77-52356 от 22.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Адрес редакции: г. Челябинск, ул. Монакова, д. 33, офис 2
Телефоны: (351) 237-29-26, 260-51-33, 237-15-35. Email: maineditor@uralpress.ru
По вопросам рекламы обращаться: rek@uralpress.ru

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки не закрытой от поисковых систем.

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности, если такая информация содержится в комментариях читателей.

Рейтинг@Mail.ru

 Яндекс цитирования