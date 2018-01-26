Сергей Шаль: Я расцениваю голодовку дольщиков, как провокацию «Речелстроя»

26/01/2018 - 16:24 Заместитель губернатора Челябинской области Сергей Шаль считает, что объявление голодовки дольщиками «Речелстроя», о которой было заявлено сегодня, - это провокация руководства самой строительной компании.

Сегодня, 26 января, дольщики «Речелстроя» заявили, что собираются объявить голодовку на главной площади Челябинска. Об этом они сообщили на страницах своей инициативной группы в соцсети ВКонтакте. Большинство участников поддержали идею.

«Обещали сдать четыре дома в первом квартале, а сдали только один, который уже был достроен. Обещали предоставить план по 2-й и 3-й очереди до конца года, но не предоставили, - говорится в сообщении дольщиков. – «Речелстрой» тянет с банкротством, деньги за продажу первого участка не идут. Мы объявляем голодовку. Голодать будем на площади Революции в отапливаемом шатре».

«Не понимаю, откуда такой ажиотаж поднялся. У меня такое ощущение, что все это провоцирует руководство компании «Речелстрой», которое год ничего не делает абсолютно, ни рубля не пытается привлечь. С 18 ноября в компании новый директор, который также самоустранился, - прокомментировал Сергей Шаль. - Мне понятно негодование граждан, которые до сих пор не получили свои квартиры, но не очень понятна направленность этого негодования. Дольщики платили деньги господину Пязоку и компании «Речелстрой». Я так понимаю, что виноват должен быть не тот, кто пытается безвозмездно помочь, а тот, кто деньги украл».

Сегодня стройкой занимаются исключительно правительство Челябинской области и, по просьбе властей, компания «Западный луч». Вице-губернатор Сергей Шаль уточнил, что «Западный луч» инвестирует пока только собственные средства в строительство. Компания обещала сдать дома до конца квартала 2018 года, пока она свои обещания выполняет.

Вице-губернатор также отметил, что «Западный луч» регулярно проводит встречи с дольщиками, в отличие от компании Речелстрой», которая намерена достроить дома в Кургане, а челябинские дольщики им почему-то безразличны.

По словам вице-губернатора, сегодня в суде проходит заседание по вопросу введения процедуры наблюдения в компании, и все руководство «Речелстроя» активно выступает против этого.

«Я расцениваю голодовку как провокацию, потому что это началось в день заседания суда. Кроме того, я рассматриваю этот и как попытку оказать давление на суд, - уточнил Сергей Шаль. - Практика показывает, что люди, которые призывают к голодовке, как правило, в ней не участвуют. Это уже доказанный факт».

Вице-губернатор призвал граждан успокоиться и пригласил на встречу, чтобы обсудить дальнейший план действий. Сегодня Сергей Шаль работает в Москве, принимает участие в заседании рабочей группы по дольщикам, которое проходит в Государственной думе. А уже, начиная с понедельника, он готов встречаться с дольщиками.

Как уже сообщало агентство, ООО «Речелстрой» из-за финансовых трудностей приостановило строительство 18 многоквартирных домов в микрорайоне «Чурилово Lake City». В списке обманутых 1718 дольщиков.

В мае 2017 года было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). По версии следствия, в период 2015-2016 годов руководителями ООО «Речелстрой» были похищены денежные средства дольщиков строительства нескольких жилых домов.

Президент России Владимир Путин 9 ноября позвонил одной из обманутых дольшиц "Речелстроя", затем попросил губернатора взять на контроль решение проблемы. Борис Дубровский сразу же перезвонил дольщице и назначил встречу. Встреча состоялась 10 ноября.

После звонка главы государства прокурор передал уголовное дело для расследования из органов внутренних дел в следственные органы СК РФ по Челябинской области.

Учредитель строительной компании «Речелстрой» Андрей Пязок был задержан задержанного 11 декабря в порядке статьи 91 УПК РФ по делу о хищении средств дольщиков. Центральный районный суд Челябинска избрал Пязоку меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца, то есть до 11 февраля 2018 года.

Заместитель генерального прокурора РФ Юрий Пономарев 23 января на встрече с Борисом Дубровским заявил, что в отношении недобросовестных застройщиков будут применяться самые жесткие и решительные меры.