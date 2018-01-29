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Челябинцам рассказали, куда жаловаться на лед и грязь на тротуарах

 

29/01/2018 - 12:38 Районные власти Челябинска подключились к работе административной комиссии. Она занимается выявлением различных нарушений на городских улицах, не связанных с уголовными преступлениями. Уже скоро чиновники из администраций на местах возьмут на контроль состояние тротуаров и начнут штрафовать нерадивых дворников.

Еще с первой оттепели, сменившей обильные снегопады в середине декабря, на многих участках тротуаров образовалась наледь, которая остается неочищенной до сих пор. Так, вся улица Кирова, начиная от Теплотехнического института и до филармонии, представляет собой череду пятачков из толстого слоя льда.

А еще челябинцы отметили, что по краям пешеходных зон появилась грязь.  Она не только плохо сказывается на внешнем виде городских улиц, но еще и портит обувь. При этом убирать ее никто не торопится.

По словам городских чиновников, все дело в разных сферах ответственности. Челябинск представляет собой лоскутное одеяло:  одна часть дорог и тротуаров относится к муниципалитету, другая – к районам, третья – к управляющим компаниям. И понять рядовому жителю, кто за что отвечает, практически невозможно. К тому же в городе не проведена инвентаризация, четко регламентирующая, кто за что отвечает.

«Если грязь образуется от реагентов, которые использует муниципальный подрядчик, то к ним претензий быть не должно. Смесь для присыпки дорог хорошо зарекомендовала себя в соотношении цены и качества. Другое дело, неизвестно, чем пользуются управляющие компании», – сообщил глава Челябинска Евгений Тефтелев.

Вскоре к выявлению нарушителей на местах подключатся представители районных администраций. А обо всех фактах будут сообщать в административную комиссию.

«Сотрудники районов выходят на улицы, находят нарушения, докладывают нам. Мы принимаем меры. Эта работа уже идет. За последнее время от районных администраций поступило больше 300 заявлений», – отметил заместитель председателя административной комиссии, начальник Управления благоустройства Челябинска Владимир Жучков.

Пока же этот процесс до конца не отработан, челябинцам советуют по всем фактам нарушений обращаться в Управление благоустройства, либо районные администрации.

Сергей Подолий
 
 
 

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