Работодатели Челябинской области должны сотрудникам порядка 250 миллионов рублей

30/01/2018 - 14:19 Усилиями региональной прокуратуры в нерадивых работодателей в 2017 году было взыскано полмиллиарда рублей. Задолженность по зарплате в Челябинской области сейчас составляет 250 миллионов.

Такие цифры озвучил сегодня, 30 января, на пресс-конференции для журналистов прокурор Челябинской области Александр Кондратьев.

«Усилиями прокуроров были взыскано полмиллиарда рублей в пользу сотрудников. Но работа еще предстоит большая. Возбуждено в 2017 22 уголовных дела против работодателей по факту невыплаты заработной платы», - отметил Александр Кондратьев.

Количество предприятий-должников снижается, но ситуация по-прежнему остается острой.

«В регионе 145 предприятий-должников. Общая сумма долга порядка 250 миллионов рублей. Большая часть этих предприятий находится на стадии банкротства. Работа по взысканию будет продолжена. В 2018 году мы уже возбудили 2 уголовных дела по фактам невыплаты денежных средств сотрудникам», - добавил заместитель прокурора Челябинской области Андрей Оборок.