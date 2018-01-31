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Челябинскую свалку предлагают перевезти в коркинский разрез

 

31/01/2018 - 15:51 Челябинскую свалку, которая считается самым крупным, находящимся в черте города, полигоном твердых бытовых отходов в России, предлагают перевезти в угольный разрез «Коркинский».

С таким предложением выступил эксперт Яков Гуревич на состоявшемся 31 января круглом столе «Об улучшении качества атмосферного воздуха в Челябинской области», который организовала Общественная палата.

«В случае нахождения свалки в Коркинском разрезе исключается пыление. В Челябинске улучшится экологическая ситуация, высвобождается минимум 20 квадратных километров территории», - высказал свои аргументы Яков Гуревич.

«Коркино умрет», - раздался голос из зала. «Я не уверен, что умрет, - парировал эксперт и привел еще несколько аргументов в пользу своей инициативы. - Сегодня мусор лежит в центре города (Челябинска – прим. ред.), там (в Коркино – прим. ред.) будет не в центре. Сегодня свалка находится на берегу реки Миасс, там - нет. Хотя бы из этих соображений стоит рассмотреть этот вопрос». Кроме того, по его словам, в поддержку высказанного предложения говорит и тот факт, что «из Челябинска в Коркино есть железная дорога, что может удешевить транспортировку».

Управляющий директор ПАО «ЧМК» Анатолий Щетинин считает, что более эффективным решением будет строительство мусоросжигательного завода в центре города. «Отправить мусор до Коркино – 300 рублей за тонну. Мусоросжигательный завод обойдется в 100 миллионов рублей. Чтобы перенести свалку нужно будет затратить столько, сколько понадобится на минимум 10 заводов. Вы не убьете причину. Вы просто кучу дерьма перевезете с одного места на другое. Самое эффективное – уничтожить все на месте», - высказал свою точку зрения Анатолий Щетинин.

Его поддержал и председатель Общественной палаты области Олег Дубровин. «Рекультивация свалки в части эффективности даст тот же эффект, что и перевоз на другое место. В зависимости от используемых технологий. Я надеюсь, что они будут самыми лучшими», - пояснил Дубровин, уточнив, что все работы будут проводиться за бюджетные средства (деньги налогоплательщиков). Он также добавил, что вопрос о том, как рекультивировать разрез и что там складировать будет обсуждаться на отдельном заседании.

Яков Гуревич предлагал также для улучшения качества атмосферного воздуха отменить принятую экологическую программу, отменить экологическую льготу, восстановить нормальный общественный транспорт, нормально убирать город. «От выполнения всех этих мероприятий смог не уйдет. Если это начнем делать, будет бесконечно заседать», - считает Олег Дубровин. По его мнению, на сегодня из-за существующего законодательства страдают предприятия, которые работают в открытую, хотя и предпринимают шаги по улучшению экологической ситуации. При этом «серый» бизнес, который гадит втихую, никакой ответственности не несет.

Как уже сообщало агентство, Коркинский разрез является крупнейшим в Евразии. Его глубина - более 500 метров, диаметр – порядка 3 километров. 20 ноября 2017 года АО «Челябинская угольная компания» прекратила все работы на угольном разрезе «Коркинский» и на вскрыше. РМК предлагает рекультивировать разрез с использованием закладочного материала Томинского горно-обогатительного материала, который планируется построить недалеко от Коркино в Сосновском районе. Однако, челябинские ученые выступают против размещения обезвоженных отходов Томинского ГОКа в угольном разрезе «Коркинский».

Челябинская свалка появилась в 1949 году, сегодня она занимает площадь 85 гектаров. Решение о ее закрытии было принято в 1992 году, но она до сих пор принимает мусор. Планируется закрыть свалку в 2018 году, а основные рекультивационные работы придутся на последующие два года в рамках приоритетного проекта «Чистая страна».

Любовь Юрина
 
 

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