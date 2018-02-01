Эксперты из Петербурга высказались о платных парковках в Челябинске

01/02/2018 - 14:18 В Челябинске работали эксперты из петербургской компании «А+S». Она ведет научные исследования в области транспортного планирования и разрабатывает различные программы по развитию транспортной инфраструктуры и организации дорожного движения.

В южноуральской столице питерские специалисты презентовали КСОДД – комплексную схему организации дорожного движения. Она должна появиться к концу 2018 года. Схема должна сделать передвижение по городу более быстрым и комфортным как в существующих реалиях, так и с учетом возможных изменений инфраструктуры.

Математическая модель, лежащая в основе программы, просчитывает различные варианты транспортного сообщения в городе и предлагает наилучшее решение. Как сообщили разработчики, они рассмотрят два варианта движения в центре Челябинска: один как сейчас, с бесплатными парковочными местами, второй – с платными парковками.

«Мировая тенденция такова, чтобы максимально использовать общественный транспорт. КСОДД проиграет эту ситуация по принципу «а что будет, если мы пересадим такое-то количество людей на трамваи и троллейбусы». Что влияет на пользование личным транспортом? Наличие или отсутствие платных парковок. Если везде можно оставить машину бесплатно, то, конечно, комфортно ехать куда угодно на машине. Вот в центре Питера поставить автомобиль стоит 60 рублей в час. Так еще подумаешь, а стоит ли? А в Москве 200 рублей. Если ну очень надо, то, конечно, машину оставишь. Но ненадолго», – рассказал замдиректора компании «А+S» Константин Тихонов.

По мнению эксперта, существующая в Челябинске ситуация с транспортом такова, что пока не требует обустройства платных парковок.

«В Челябинске ситуация не критичная. Нет такого, чтобы все было наглухо забито. Дороги широкие, полос много. Поэтому что-то запрещать пока смысла нет. Хотя сейчас практически во всех крупных городах парковка в центре обязательно платная. В Москве, как во многих столицах Европы хотят, вообще, сделать платным даже въезд в центр. На каком-то участке стоят камеры, которые считывают номера, а потом присылают счет», – отметил питерский специалист.

Идею создания в Челябинске платных парковок городские власти вынашивают давно, но принять ее мешает недоработка в правовой базе. В конце 2027 года глава города Евгений Тефтелев заявил, что платные парковочные места будут появляться поэтапно, с 2018 по 2022 год. За это время уточнят границы участков и определят, кто будет ими управлять.