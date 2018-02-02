«Отменить химию»: челябинец создал петицию против использования реагентов на дорогах

02/02/2018 - 13:42 Житель Челябинска Алексей Лыткин создал петицию об отмене реагентов, используемых на дорогах. Интернет-обращение адресовано губернатору региона Борису Дубровскому и администрации города. Автор воззвания считает, что химия, которой посыпают улицы, не только портит автомобили, но еще и вредит здоровью.

В этом году на странную смесь, которой обрабатывают дороги, обратили внимание все жители города. Особенность реагентов в том, что они растапливают снег. После этого образовавшаяся жидкость застывает, превращаясь в лед. А на тех местах дорог, где влага высыхает, отчетливо виден светло-серый налет и белесые разводы.

«Реагенты создают повышенную влажность и грязь, тем самым повышают вероятность ДТП на дорогах. Они становятся скользкими, ухудшается видимость, поскольку свет фар отражается от мокрого покрытия. Грязь закрывает дорожную разметку и плохо очищается со стекол автомобиля»,– пишет в петиции ее автор Алексей Лыткин.

По словам экологов, в этом году их завалили жалобами. У одних автомобилистов стали облезать номерные знаки, у других – пузыриться хромированное покрытие отдельных деталей, у третьих – образуется зеленоватый налет и так далее. У пешеходов от химического налета портится обувь.

«Очень много обращений, гораздо больше, чем раньше. Челябинцы жалуются на разводы, которые портят обувь. Из-за реагентов снег быстро тает, возникает гололед,– рассказал гендиректор экологического фонда «Моя планета» Виталий Безруков. – Если остатки реагентов вовремя не уберут, по весне нас ждет экологическое бедствие. Вся эта химия потечет на газоны и уничтожит траву. Кроме того, неизвестно, как она действует на здоровье. Не исключено, что может вызвать аллергию».

Эколог отметил, что ему до сих пор не известен химический состав реагентов. Чтобы это выяснить, на следующей неделе он намерен взять несколько образцов обработанного составом снега и отдать в лабораторию для экспертизы.

В компании «Южуралмост», обслуживающей городские улицы, сообщили, что уже второй год подряд для присыпки дорог используется хлористый натрий или обычная поваренная соль, только слегка смоченная, чтобы лучше прилипать к асфальту. По мнению подрядчика, она абсолютно безвредна.

Однако эксперты уверены: без последствий для здоровья такой «коктейль» не обойдется. Во-первых, используется не чистая пищевая соль, а неочищенный хлорид натрия, который имеет примеси песка, а также магния, меди, мышьяка, свинца и других элементов. Во-вторых, попадая на дорогу, смесь вступает в реакцию с другими веществами.

«Автопокрышки выделяют компоненты углерода и серы, а из-за трения от них отделяются микрочастицы каучука. Кроме того, пыль и дорожная грязь сами по себе содержат таблицу Менделеева. И все это по законам химии вступает в реакцию с хлоридом натрия. Последствия могут быть самыми разными, в зависимости от того, с чем происходит процесс,– объяснила химик-технолог Маргарита Юзовская. – Кроме того, попадая в почву, такая смесь вызывает ее засоление и увеличение электропроводности. Из-за этого увеличивается интенсивность блуждающих токов, которые приводят к коррозии всего, что находится под землей. От различных труб до арматуры в фундаментах домов. Не говоря уже о воздействии на почву, которая просто вымирает».

Необходимость отказаться от реагентов высказал и замгубернатора Челябинской области Сергей Сушков. На заседании круглого стола по вопросам чистоты атмосферного воздуха в числе неотложных мер по улучшению экологии он назвал отказ от тех реагентов, которые используются сейчас, и переход на более дорогие смеси, используемые в Москве и Санкт-Петербурге. В то же время экологи призывают совсем отказаться от какой-либо химии и избавляться от снега при помощи дорожной техники.